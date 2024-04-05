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На війні загинув військовослужбовець із Запорізької області Максим Москаленко
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На війні загинув військовослужбовець із Запорізької області Максим Москаленко

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Максим Москаленко
Загиблий військовослужбовець Максим Москаленко. Фото: Біленьківська територіальна громада

Обороняючи незалежність та територіальну цілісність України, на війні загинув військовослужбовець з Запорізької області Максим Москаленко.

Про це сьогодні, 5 квітня, повідомили Біленьківській територіальній громаді.

"Знову сумна звістка облетіла нашу громаду. Безжальна війна забрала життя ще одного Героя – Москаленко Максима Миколайовича, 25.04.1989 року народження. Максим віддав своє життя, захищаючи країну та нас з вами", — йдеться в повідомленні.

Йому було 34 роки.

Прощання з військовим відбудеться завтра, 6 квітня, в селі Мар’ївка біля Будинку культури.

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