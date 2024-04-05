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Вдень очікують до 22º тепла: яку погоду прогнозують на Рівненщині 6-8 квітня
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Вдень очікують до 22º тепла: яку погоду прогнозують на Рівненщині 6-8 квітня

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Цвітіння
Цвітіння. Суспільне Рівне/Дмитро Сидор

На Рівненщині очікують поступове припинення опадів та підвищення температури.

Прогноз на 6-8 квітня дали у Facebook обласного центру з гідрометеорології.

На суботу, 6 квітня, синоптики прогнозують невеликі дощі вночі та помірні короткочасні — вдень. Вітер — південно-західний, західний, 7-12 м/с. Вдень — пориви сягатимуть 15-18 м/с. Температура: вночі — 3-8º тепла, вдень — 14-19º тепла. Атмосферний тиск буде рости.

У неділю, 7 квітня, очікують погоду без істотних опадів. Вітер — північний, 5-10 м/с. Температура: вночі — 3-8º тепла, вдень — 14-19º тепла. Атмосферний тиск буде рости.

У понеділок, 8 квітня, опадів не очікують. Вітер — південний, 7-12 м/с. Температура: вночі — 3-8º тепла, вдень — 17-22º тепла. Атмосферний тиск суттєво не зміниться.

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