Молодший сержант Любомир з Івано-Франківщини на позивний Тайпан воював під час АТО та після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. На війні отримав важку контузію — російська ракета влучила в БМП, на якій він їхав з побратимами. Після лікування та реабілітації боєць служить у Надвірнянському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Про шлях воїна розповіли на Facebook- сторінці Івано-Франківського ТЦК та СП.

"О 8:00 у перший день повномасштабної війни я вже був на призовній дільниці"

У 1993 році Любомир проходив строкову службу в 95 бригаді, у 2015 році брав участь в АТО у складі 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.

"О 8:00 у перший день повномасштабної війни я вже був на призовній дільниці, де потрапив у 109 батальйон 10 окремої гірсько-штурмової бригади", — каже Любомир.

У перші місяці великої війни боєць з побратимами звільняв від російських військових Київщину, Житомирщину.

Поранення

"Пізніше нас перекинули в Донецьку область за Бахмутом — село Покровське. Там я отримав важку контузію з розривом барабанних перетинок. У БМП поцілила ракета. На щастя, всі живі. Я думаю, що то працював танк. Ми нічого не встигли зрозуміти. Одному бійцю майже відірвало руку, другому — одну ногу прошило уламками, в іншій — застряг уламок, а ще одному побратиму — в поперек. Йому відняло ноги, не міг іти. Довелося приблизно метрів 200 тягнути. І тоді за нами приїхала БМП", — пригадує військовий на позивний Тайпан.

Після поранення Любомир лікувався в госпіталі, пройшов реабілітацію. Військово-лікарська комісія визнала його обмежено придатним. Бійця перевели в Надвірнянський районний ТЦК та СП.

"Я був готовий до бою"

"Я був готовий до бою, тому що пройшов АТО. Було важко дивитися на хлопців. Вони дуже переймалися. Після перших боїв у них тряслися руки, доводилося заспокоювати, казати, що це — нормально, так має бути. Розумів, що треба відстоювати свою країну, свою сім'ю, батьків. Людині боятися притаманно, бо це є життя. На війні — дуже страшно, але звикається", — каже молодший сержант Любомир.

"Це дуже низько — ховатися"

Військовий каже, щоб відстояти Україну, людям треба мобілізуватися.

"На превеликий жаль, дуже багато ухилянтів. Люди ховаються, бояться. Таким чином ми не зможемо захистити країну. Людям треба йти захищати. Я вважаю, це дуже низько — ховатися", — говорить Любомир.

Не видаляє номери полеглих побратимів

Військовослужбовець не видаляє телефонні номери полеглих побратимів.

"На жаль, були смерті. На жаль, бачив. Це дуже важко, тому що номери в телефоні залишилися, і їх не можна видалити. Кожен раз, коли бачиш номер, згадуєш, як в одному окопі ділилися останньою цукеркою, бо їжі не було три доби. Думав, що він обов’язково приїде до мене в Яремче із сім’єю", — каже Любомир.

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