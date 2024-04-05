На подвір’ї 14-поверхівки у Новобаварському районі, в яку вночі 4 квітня влучив російський безпілотник, комунальники прибирають будівельне сміття та ріжуть osb-плити, щоб встановити замість вікон.
Мешканці кажуть, що електрики в будинку немає, повідомляє кореспондент Суспільне Харків.
Що відомо про удари по Харківщині "Шахедами" вночі 4 квітня
Росія вночі 4 квітня атакувала Харківщину близько 20 "Шахедами": перші вибухи пролунали о 01:03, повторний — о 01:50. Зафіксували близько 12 влучань по місту, шість — в області.
Під час другої хвилі ударів по Харкову загинули троє рятувальників, які приїхали на місце перших влучань у Новобаварському районі. Також загинула 68-річна жителька 14-поверхового будинку, верхні поверхи якого пошкоджені після російського удару.
За останніми даними керівника ОВА Синєгубова, поранені щонайменше 12 людей, серед них — медсестра, поліцейський і рятувальник.
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