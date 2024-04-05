НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Що відбувається на подвір'ї багатоповерхівки в Харкові, в яку понад добу тому влучив "Шахед": фоторепортаж
ФотографіяДронОбстрілиВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Що відбувається на подвір'ї багатоповерхівки в Харкові, в яку понад добу тому влучив "Шахед": фоторепортаж

Ексклюзивно
Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Вид з багатоповерхівки в Харкові, в яку напередодні влучив "Шахед"
Вид з багатоповерхівки в Харкові, в яку напередодні влучив "Шахед", 5 квітня 2024 року. Суспільне Харків/Дмитро Гребінник

На подвір’ї 14-поверхівки у Новобаварському районі, в яку вночі 4 квітня влучив російський безпілотник, комунальники прибирають будівельне сміття та ріжуть osb-плити, щоб встановити замість вікон.

Мешканці кажуть, що електрики в будинку немає, повідомляє кореспондент Суспільне Харків.

Що відбувається на подвір'ї багатоповерхівки в Харкові, в яку понад добу тому влучив "Шахед": фоторепортаж
Комунальники прибирають на подвір'ї пошкодженої багатоповерхівки в Новобаварському районі, Харків, 5 квітня 2024 року. Суспільне Харків/Дмитро Гребінник

Що відбувається на подвір'ї багатоповерхівки в Харкові, в яку понад добу тому влучив "Шахед": фоторепортаж
Зруйноване помешкання в багатоповерхівці, в яку 4 квітня влучив "Шахед", Харків, 5 квітня 2024 року. Суспільне Харків/Дмитро Гребінник

Що відбувається на подвір'ї багатоповерхівки в Харкові, в яку понад добу тому влучив "Шахед": фоторепортаж
Благодійники роздають обіди жителя Харкова біля місця російських влучань, 5 квітня 2024 року . Суспільне Харків/Дмитро Гребінник

Що відбувається на подвір'ї багатоповерхівки в Харкові, в яку понад добу тому влучив "Шахед": фоторепортаж
Комунальники ріжуть osb-плити, щоб вставляти їх у вікна багатоповерхівки, в яку напередодні влучив "Шахед", Харків, 5 квітня 2024 року. Суспільне Харків/Дмитро Гребінник

Що відомо про удари по Харківщині "Шахедами" вночі 4 квітня

Росія вночі 4 квітня атакувала Харківщину близько 20 "Шахедами": перші вибухи пролунали о 01:03, повторний — о 01:50. Зафіксували близько 12 влучань по місту, шість — в області.

Під час другої хвилі ударів по Харкову загинули троє рятувальників, які приїхали на місце перших влучань у Новобаварському районі. Також загинула 68-річна жителька 14-поверхового будинку, верхні поверхи якого пошкоджені після російського удару.

За останніми даними керівника ОВА Синєгубова, поранені щонайменше 12 людей, серед них — медсестра, поліцейський і рятувальник.

Підписуйтесь на новини Харкова та області в Facebook, Viber, Instagram, Telegram, Youtube

Топ дня
ТЦК будуть викликати для перевірки громадян, які досягли 25-річного віку — Генштаб
ТЦК викликатимуть для перевірки громадян, які досягли 25-річного віку — Генштаб
Володимир Зеленський
Зеленський ввів у дію санкції проти бізнесменів та низки українських компаній
Служба безпеки України
СБУ дронами знищила щонайменше 6 літаків на аеродромі "Морозовськ" у РФ — джерела Важливо
Протиповітряна оборона України
Українські військові вночі знищили 13 "шахедів" — Повітряні сили
Спалена техніка РФ
Понад 850 солдатів, 15 танків та 50 артсистем: Генштаб назвав втрати Росії за добу

Вибір редакції
гроші, гривні
Як і хто зберігає гроші, золоті злитки та коштовності, вилучені під час обшуків у підозрюваних в корупції чи хабарництві
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
Дізнайтесь більше
Мама з дитиною
На Київщині органузують вернісаж до Дня матері
Державний архів, виставка
Відновлення Херсонщини після звільнення у 1944 році: Державний архів презентував виставку до річниці утворення області
Рятувальники розбирають завали на місці удару у Харкові, 27 березня 2024
Життя Харкова та області у фото: 25-31 березня
Татуювання війни
"Татуювання війни": в Миколаєві відкрили фотовиставку, присвячену жителям міста та півдня України
На початок