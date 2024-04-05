Окупанти руйнують заповідник "Херсонес Таврійський" — КРЦ

Росіяни у тимчасово окупованому Криму проводять незаконне будівництво на території заповідника "Херсонес Таврійський", руйнуючи його територію.

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Про це 3 квітня повідомив Кримськотатарський ресурсний центр.

""Духівник Путіна" митрополит Тихон Шевкунов від імені РПЦ очолює варварське пограбування та знищення музею-заповідника "Херсонес Таврійський". Під виглядом відкриття монастиря вони прагнуть захопити об'єкти культурної світової спадщини", — йдеться у повідомленні.

Правозахисники зазначили, що окупанти руйнують саму територію об'єкту ЮНЕСКО: зводять пропагандистські інсталяції, ведуть незаконне будівництво, порушують автентичність. Також проводяться псевдоісторичні екскурсії для виправдання "прав" РФ на ці землі.

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