НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На Франківщині енергетики встановили нову платформу для гнізда бузьків, яке зруйнувалося через пожежу
ЕНЕРГЕТИКАдовкілляРегіони

На Франківщині енергетики встановили нову платформу для гнізда бузьків, яке зруйнувалося через пожежу

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
На Прикарпатті встановили нову платформу для гнізда бузьків, яке зруйнувалося через пожежу
На Прикарпатті встановили нову платформу для гнізда бузьків, яке згоріло напередодні. Фото: скрин з відео /Telegram/Прикарпаттяобленерго

1 квітня на електричній опорі в селі Вільхівка Калуського району, що на Івано-Франківщині, через пожежу зруйнувалося гніздо лелек. Працівники "Прикарпаттяобленерго" встановили нову платформу для птахів. Бузьки вже звили на ній гніздо.

Про це розповіли на Facebook-сторінці енергетичної компанії.

Через те, що гніздо було великим, сталося коротке замикання, яке й спричинило пожежу. Рятувальники загасили вогонь.

"Але через те, що гніздо намокло і стало важчим, воно впало з електроопори та було повністю зруйнованим. Лелеки почали кричати, махати крильми, тож місцеві жителі зателефонували до енергетиків і попросили допомогти", — йдеться у дописі.

2 квітня працівники Рожнятівської філії "Прикарпаттяобленерго" поставили нову платформу для лелечого гнізда.

"На щастя, бузьки повернулися та звили нове гніздо на встановленій платформі. Тож історія вийшла зі щасливим кінцем! А ми віримо, що пара птахів повертатиметься до свого дому знову і знову та приноситиме в Україну весну, мир і перемогу", — пишуть енергетики.

Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube

Топ дня
ТЦК будуть викликати для перевірки громадян, які досягли 25-річного віку — Генштаб
ТЦК викликатимуть для перевірки громадян, які досягли 25-річного віку — Генштаб
Володимир Зеленський
Зеленський ввів у дію санкції проти бізнесменів та низки українських компаній
Служба безпеки України
СБУ дронами знищила щонайменше 6 літаків на аеродромі "Морозовськ" у РФ — джерела Важливо
Протиповітряна оборона України
Українські військові вночі знищили 13 "шахедів" — Повітряні сили
Спалена техніка РФ
Понад 850 солдатів, 15 танків та 50 артсистем: Генштаб назвав втрати Росії за добу

Вибір редакції
гроші, гривні
Як і хто зберігає гроші, золоті злитки та коштовності, вилучені під час обшуків у підозрюваних в корупції чи хабарництві
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
Дізнайтесь більше
Шмигаль: за останні тижні РФ знищила 80% теплоелектроцентралей України
Шмигаль: за останні тижні РФ знищила 80% теплоелектроцентралей України
Ремонт електромереж
В Україні без електроенергії залишаються 480 населених пунктів — "Укренерго"
Газопровід Balticconnector
Стало відомо, коли поновить роботу газопровід Balticconnector
Лінія електропередач
У Міненерго оцінили ймовірність запровадження графіків для всієї України
На початок