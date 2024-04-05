1 квітня на електричній опорі в селі Вільхівка Калуського району, що на Івано-Франківщині, через пожежу зруйнувалося гніздо лелек. Працівники "Прикарпаттяобленерго" встановили нову платформу для птахів. Бузьки вже звили на ній гніздо.

Про це розповіли на Facebook-сторінці енергетичної компанії.

Через те, що гніздо було великим, сталося коротке замикання, яке й спричинило пожежу. Рятувальники загасили вогонь.

"Але через те, що гніздо намокло і стало важчим, воно впало з електроопори та було повністю зруйнованим. Лелеки почали кричати, махати крильми, тож місцеві жителі зателефонували до енергетиків і попросили допомогти", — йдеться у дописі.

2 квітня працівники Рожнятівської філії "Прикарпаттяобленерго" поставили нову платформу для лелечого гнізда.

"На щастя, бузьки повернулися та звили нове гніздо на встановленій платформі. Тож історія вийшла зі щасливим кінцем! А ми віримо, що пара птахів повертатиметься до свого дому знову і знову та приноситиме в Україну весну, мир і перемогу", — пишуть енергетики.

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