Завтра, 6 квітня, у Запоріжжі та області очікується 3 клас пожежної небезпеки. До жителів звертаються з проханням бути максимально обережними та дотримуватися правил пожежної безпеки.

Про це сьогодні, 5 квітня, повідомили в Запорізькому обласному центрі гідрометеорології та в пресслужбі Державної екологічної інспекції Південного округу.

Зазначається, що за повідомленням Запорізького обласного центру гідрометеорології цими вихідними в Запоріжжі та області очікується 3 клас пожежної небезпеки.

Державна екологічна інспекція Південного округу звертається до громадян з проханням дотримуватися всіх встановлених протипожежних правил:

уникати відкритого вогню та паління у лісових масивах, на сільськогосподарських угіддях та в інших місцях, де це може становити загрозу;

розводити багаття у лісі та лісопосадках;

палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;

залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

створювати смітники та спалювати відходи;

спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях.

"Чинним законодавством України передбачено дисциплінарну, адміністративну, цивільну і кримінальну відповідальність за недотримання правил пожежної безпеки", — зазначив начальник Інспекції Олег Бігдан.

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