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Адміністративні будівлі та модульні містечка Ірпінської громади обладнали "тривожними кнопками"
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Адміністративні будівлі та модульні містечка Ірпінської громади обладнали "тривожними кнопками"

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В Ірпінській громаді на Київщині адміністративні будівлі двох старостинських округів, а також двох модульних містечок обладнали "тривожними кнопками". Відтепер за ними наглядатимуть працівники Муніципальної варти.

Про це комунальне підприємство повідомляє у Telegram.

Зазначається, що під наглядом Муніципальної варти Ірпеня знаходяться комунальні заклади освіти, медицини, спорту, об'єкти соціальної інфраструктури тощо. Пультова централізована охорона включає в себе цілодобове спостереження за станом системи сигналізації та термінові виїзди групи швидкого реагування.

Наразі до системи тривожного виклику підключили: адміністративні будівлі Михайлівсько-Рубежівського і Козинцівського старостинських округів, а також модульні містечка "Ластівка" і "Дубки".

Віднині у разі виникнення будь-яких позаштатних ситуацій керівний персонал має змогу скористатися "тривожною кнопкою". Сигнал надходить на спеціалізоване обладнання пульта в ситуаційному центрі Муніципальної варти, який його в свою чергу фіксує, і негайно повідомляє групі швидкого реагування що надійшла тривога. Водночас передається адреса об'єкта", — йдеться у повідомленні.

В Муніципальній охороні зауважили, що група виїжджає у випадку несанкціонованих проникнень на об'єкти, знаходження в приміщенні агресивних людей, спробах крадіжки матеріальних цінностей, псування комунального майна тощо.

Телефони цілодобової "гарячої лінії" Муніципальної варти Ірпінської міської ради: 073-070-05-57, 068-379-92-27 (+ месенджери Telegram, Viber, WhatsApp, Signal), 04597-60-400.

Раніше повідомлялося, що у Бучі оголосили набір охочих служити в добровольчому формуванні територіальної громади. Після зарахування добровольці пройдуть базову військову підготовку.

Вони перевірятимуть бомбосховища, охоронятимуть об'єкти критичної інфраструктури, забезпечуватимуть громадський порядок. Добровольці також працюватимуть інструкторами у підготовці населення до національного спротиву і допомагатимуть Національній поліції патрулювати територію.

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