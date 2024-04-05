Двом жителькам Генічеського району Херсонської області повідомили про підозру у колабораційній діяльності.

Про це в Telegram повідомляє обласна прокуратура.

Як встановили слідчі, підозрювані влітку та восени 2023 року доєднались до російської партії "Єдина Росія", в складі якої взяли участь у виборах до окупаційних органів влади.

Жінки обійняли посади так званих "голови комітету з фінансів та бюджету обласної думи" та "голови ради" в селищі Іванівка, а також брали участь у створенні нормативних документів, які впроваджувались на ТОТ, йдеться в повідомленні.

Підозрюваним загрожує до 10 років ув'язнення.

Раніше в СБУ повідомили, що оголосили підозру за кількома статтями ще 26 псевдоправоохоронцям "відділку міністерства внутрішніх справ РФ "Каховський". Шестеро з них обійняли "керівні посади", інші — працюють у підрозділах карного слідства на ТОТ Херсонщини.

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