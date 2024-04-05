На Тернопільщині учасники гри "Гурби-Антонівці" готуються до змагань

На Тернопільщині учасники спортивно-патріотичної гри "Гурби-Антонівці" готуються до змагань. Організовує захід "Молодіжний націоналістичний конгрес".

Голова тернопільського осередку "Молодіжного націоналістичного конгресу" Оксана Семенець розповіла Суспільному, що цьогоріч гру "Гурби-Антонівці" організують уперше від початку повномасштабного вторгнення.

Оксана Семенець, організаторка гри "Гурби-Антонівці". Фото: Суспільне Тернопіль

"Зараз ми розуміємо потребу. Адже ця гра допомагає молоді навчитися практичних речей: як бути на природі, в лісі, в екстремальних умовах, як працювати в команді. Також це плекає українське середовище. До нас зголошується молодь з різних куточків України. Згодом їх поділять на два курені: "Вовки" і "Леви".

Під час тренування. Фото: Суспільне Тернопіль

Хлопці та дівчата намагаються зірвати з руки суперника пов’язку, говорить учасник організації Назар Свитак.

Назар Свитак, учасник "Молодіжного націоналістичного конгресу". Фото: Суспільне Тернопіль

"Це потрібно робити за допомогою боротьби. Наносити прямі больові удари не можна. Можна працювати в малих групах. Тобто, три на три, коли є мала кількість людей. Можуть бути більші групи, де вже 10 на 10, 20 на 20. Основне — зняти пов’язку й отримати за суперника бали".

Учасники готуються до змагань. Фото: Суспільне Тернопіль

Щоб перемогти, потрібно здобути найбільшу кількість балів.

"Бали здобувають двома методами. Перший — відібрати життя, тобто, зірвати пов’язку з гравця-суперника. Інший варіант — знайти прапор суперників, який захований десь у лісі. Ліс площею 20 квадратних кілометрів, тому це завдання є доволі складним".

Учасники теренової гри вивчають карту лісу. Фото: Суспільне Тернопіль

Як повідомила Оксана Семенець, цьогоріч теренова гра "Гурби-Антонівці" відбудеться з 9 по 12 травня на межі Тернопільської і Рівненської областей поблизу села Антонівці і урочища Гурби. Вона присвячена всім учасникам теренової гри, які загинули під час російсько-української війни, зокрема, попередньому голові тернопільського осередку "Молодіжного націоналістичного конгресу" Василю-Якову Капустинському. Вперше гру "Гурби-Антонівці" провели у 2003 році.