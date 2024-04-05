НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Знову може усміхатися: у Львові 63-річній мешканці Луганщини провели операцію з пластики м'язів обличчя
МЕДИЦИНАЛЮДИВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Знову може усміхатися: у Львові 63-річній мешканці Луганщини провели операцію з пластики м'язів обличчя

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Наталія Аполькова
Мешканка Луганщини Наталія Аполькова після операції. Пресслужба Першого ТМО Львова

У Львові щелепно-лицеві та пластичні хірурги прооперували 63-річну Наталію Аполькову з Луганщини. Уламки снаряду посікли жінці обличчя та всю верхню частину тіла. Через це в неї виник лицевий параліч. Після складного втручання вона знову може усміхатися.

Про це повідомили у пресслужбі Першого ТМО Львова.

Наталія Аполькова — мешканка Рубіжного на Луганщині. Після початку повномасштабного вторгнення в її будинок прилетів російський снаряд. Дрібні уламки посікли усю верхню частину тіла жінки. Через це м'язи обличчя перестали виконувати свої функції і Наталія більше не могла виражати емоції мімікою. Жінка звернулась до львівських лікарів.

Фахівці Центру "Незламні" та Центру естетичної медицини готувались до операції впродовж місяця. До складу команди увійшло більше десяти спеціалістів – щелепно-лицеві, реконструктивні та пластичні хірурги, неврологи, нейрофізіологи, лікарі функціональної діагностики, фізичної реабілітаційної медицини і дерматологи. Команду консультували французькі лікарі. Медики детально обстежили всі пошкоджені м'язи обличчя та з'ясували, який із м'язів можна перемістити в ділянку, що дозволить відновити міміку. Лікарі обрали для цього скроневий м'яз.

Лікарі прооперували Наталію Аполькову
Лікарі прооперували Наталію Аполькову. Пресслужба Першого ТМО Львова

“Ми з онкопластичним хірургом Русланом Салинко відділили скроневий м'яз, спустили до кута рота і підшили його до м'язів, щоб відновити функцію та симетрію лиця. Все вдалося. Ми задоволені результатом. Сама операція така складна тим, що в ділянці обличчя є багато небезпечних анатомічних структур, пошкодження яких може нести навіть ризик смерті. Тому кожен етап операції так ретельно планувався заздалегідь”, — каже щелепно-лицевий хірург Центру "Незламні" Олег Ковтуняк.

Операція тривала шість годин та минула успішно. У лікарні повідомляють, що вже наступного дня Наталія почала займатися із терапевтом мови та мовлення, щоби заново опанувати міміку обличчя. Попереду на неї чекає реабілітація. Вона триватиме ще рік. Проте вже зараз жінка може знову усміхатися.

Топ дня
ТЦК будуть викликати для перевірки громадян, які досягли 25-річного віку — Генштаб
ТЦК викликатимуть для перевірки громадян, які досягли 25-річного віку — Генштаб
Володимир Зеленський
Зеленський ввів у дію санкції проти бізнесменів та низки українських компаній
Служба безпеки України
СБУ дронами знищила щонайменше 6 літаків на аеродромі "Морозовськ" у РФ — джерела Важливо
Протиповітряна оборона України
Українські військові вночі знищили 13 "шахедів" — Повітряні сили
Спалена техніка РФ
Понад 850 солдатів, 15 танків та 50 артсистем: Генштаб назвав втрати Росії за добу

Вибір редакції
гроші, гривні
Як і хто зберігає гроші, золоті злитки та коштовності, вилучені під час обшуків у підозрюваних в корупції чи хабарництві
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
Дізнайтесь більше
Як вберегтися від укусів кліщів і хвороб, якими вони небезпечні
Як вберегтися від укусів кліщів і хвороб, якими вони небезпечні: поради медиків
Покровськ, Донецька область, офіс лікарів без кордонів, обстріл 5 квітня 2024 року
У Покровську на Донеччині обстрілом зруйнований офіс "Лікарів без кордонів"
Відділення міської поліклініки №2
З денним стаціонаром та ліфтом для маломобільних — у Чернівцях відкрили відділення поліклініки №2
Прийом у лікаря
Лікарі Національної академії медичних наук проведуть виїзний прийом у Гостомельській громаді
На початок