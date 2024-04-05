У Львові щелепно-лицеві та пластичні хірурги прооперували 63-річну Наталію Аполькову з Луганщини. Уламки снаряду посікли жінці обличчя та всю верхню частину тіла. Через це в неї виник лицевий параліч. Після складного втручання вона знову може усміхатися.

Про це повідомили у пресслужбі Першого ТМО Львова.

Наталія Аполькова — мешканка Рубіжного на Луганщині. Після початку повномасштабного вторгнення в її будинок прилетів російський снаряд. Дрібні уламки посікли усю верхню частину тіла жінки. Через це м'язи обличчя перестали виконувати свої функції і Наталія більше не могла виражати емоції мімікою. Жінка звернулась до львівських лікарів.

Фахівці Центру "Незламні" та Центру естетичної медицини готувались до операції впродовж місяця. До складу команди увійшло більше десяти спеціалістів – щелепно-лицеві, реконструктивні та пластичні хірурги, неврологи, нейрофізіологи, лікарі функціональної діагностики, фізичної реабілітаційної медицини і дерматологи. Команду консультували французькі лікарі. Медики детально обстежили всі пошкоджені м'язи обличчя та з'ясували, який із м'язів можна перемістити в ділянку, що дозволить відновити міміку. Лікарі обрали для цього скроневий м'яз.

Лікарі прооперували Наталію Аполькову. Пресслужба Першого ТМО Львова

“Ми з онкопластичним хірургом Русланом Салинко відділили скроневий м'яз, спустили до кута рота і підшили його до м'язів, щоб відновити функцію та симетрію лиця. Все вдалося. Ми задоволені результатом. Сама операція така складна тим, що в ділянці обличчя є багато небезпечних анатомічних структур, пошкодження яких може нести навіть ризик смерті. Тому кожен етап операції так ретельно планувався заздалегідь”, — каже щелепно-лицевий хірург Центру "Незламні" Олег Ковтуняк.

Операція тривала шість годин та минула успішно. У лікарні повідомляють, що вже наступного дня Наталія почала займатися із терапевтом мови та мовлення, щоби заново опанувати міміку обличчя. Попереду на неї чекає реабілітація. Вона триватиме ще рік. Проте вже зараз жінка може знову усміхатися.