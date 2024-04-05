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Інспектора ДСНС Тернопільщини підозрюють в отриманні "відкатів"
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Інспектора ДСНС Тернопільщини підозрюють в отриманні "відкатів"

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Затримання інспектора на Тернопільщини, Тернопіль, 5 квітня, 2024
Затримання інспектора Тернопільщини. Фото: Тернопільська обласна прокуратура

Правоохоронці викрили ще одного інспектора ДСНС Тернопільщини, який отримував "відкати" від підприємців за надання послуг пожежної та техногенної безпеки.

Про це повідомили на сторінці Тернопільської обласної прокуратури.

Нагадаємо, співробітники ДСНС зареєстрували на свого родича кілька товариств, які спеціалізуються на наданні послуг з виконання робіт протипожежного призначення. Інспектор ДСНС пропонував керівникам комунальних підприємств та закладів отримувати послуги лише від вказаних суб’єктів господарювання, лобіюючи їх інтереси. Послуги пожежної та техногенної безпеки становили від 5 до 15 відсотків від суми, зазначеної у договорах із замовниками.

Наразі правоохоронці задокументували кілька фактів отримання ним неправомірної вигоди, на суму понад 28 тисяч гривень

Працівники Тернопільської обласної прокуратури повідомили про підозру інспектору одного з районних відділів Управління ДСНС України у Тернопільській області за частиною 1, 3 статті 368 ККУ — прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу й відсторонення від займаної посади. Правоохоронці повідомили про підозри за аналогічними фактами 2 інспекторам районних управлінь ДСНС України в Тернопільській області. Справа щодо одного з них вже скерована до суду.

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