П'ятеро з 12 поранених через російські влучання безпілотниками вночі 4 квітня залишаються в лікарнях.
Про це 5 квітня повідомила пресслужба Харківської ОВА.
- 63-річний працівник "Харківгазу" та ще один 66-річний чоловік перебувають у лікарні в тяжкому стані;
- 34-річний поранений — у стані середньої тяжкості;
- двоє інших поранених — у легкому стані.
В одній з лікарень Харкова перебувають четверо поранених. Наймолодшому пацієнту 26 років, йому надали допомогу та відпустили додому, розповів Суспільне Харків керівник медзакладу Костянтин Лобойко.
Найстаршою пораненою є 71-річна жінка, яка нині перебуває у відділенні нейрохірургії.
39-річний поранений рятувальник — у легкому стані, повідомив Суспільне Харків речник ДСНС Харківщини Євген Василенко.
4 квітня він, за словами речника, стояв неподалік епіцентру влучання РФ по Харкову, внаслідок якого загинули троє водіїв ДСНС.
Що відомо про удари по Харківщині "Шахедами" вночі 4 квітня
Росія вночі 4 квітня атакувала Харківщину близько 20 "Шахедами": перші вибухи пролунали о 01:03, повторний — о 01:50. Зафіксували близько 12 влучань по місту, шість — в області.
Під час другої хвилі ударів по Харкову загинули троє рятувальників, які приїхали на місце перших влучань у Новобаварському районі. Також загинула 68-річна жителька 14-поверхового будинку, верхні поверхи якого пошкоджені після російського удару.
За останніми даними керівника ОВА Синєгубова, поранені щонайменше 12 людей, серед них — медсестра, поліцейський і рятувальник.
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