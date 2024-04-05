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П'ятеро поранених внаслідок ударів "Шахедами" по Харкову перебувають у лікарнях: в якому вони стані
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П'ятеро поранених внаслідок ударів "Шахедами" по Харкову перебувають у лікарнях: в якому вони стані

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Автівка "швидкої допомоги" на місці влучань безпілотників РФ у Харкові
Автівка "швидкої допомоги" на місці влучань безпілотників РФ у Харкові, 4 квітня 2024 року. Суспільне Харків/Олександр Ставицький

П'ятеро з 12 поранених через російські влучання безпілотниками вночі 4 квітня залишаються в лікарнях.

Про це 5 квітня повідомила пресслужба Харківської ОВА.

  • 63-річний працівник "Харківгазу" та ще один 66-річний чоловік перебувають у лікарні в тяжкому стані;
  • 34-річний поранений — у стані середньої тяжкості;
  • двоє інших поранених — у легкому стані.
П'ятеро поранених внаслідок ударів "Шахедами" по Харкову перебувають у лікарні: в якому вони стані
Кров на асфальті біля місця влучання російських безпілотників, Харків, 4 квітня 2024 року. Суспільне Харків/Олександр Ставицький

В одній з лікарень Харкова перебувають четверо поранених. Наймолодшому пацієнту 26 років, йому надали допомогу та відпустили додому, розповів Суспільне Харків керівник медзакладу Костянтин Лобойко.

Найстаршою пораненою є 71-річна жінка, яка нині перебуває у відділенні нейрохірургії.

39-річний поранений рятувальник — у легкому стані, повідомив Суспільне Харків речник ДСНС Харківщини Євген Василенко.

4 квітня він, за словами речника, стояв неподалік епіцентру влучання РФ по Харкову, внаслідок якого загинули троє водіїв ДСНС.

П'ятеро поранених внаслідок ударів "Шахедами" по Харкову перебувають у лікарні: в якому вони стані
Медикиня на місці влучань російських "Шахедів" по Харкову, 4 квітня 2024 року. Суспільне Харків/Олександр Ставицький

Що відомо про удари по Харківщині "Шахедами" вночі 4 квітня

Росія вночі 4 квітня атакувала Харківщину близько 20 "Шахедами": перші вибухи пролунали о 01:03, повторний — о 01:50. Зафіксували близько 12 влучань по місту, шість — в області.

Під час другої хвилі ударів по Харкову загинули троє рятувальників, які приїхали на місце перших влучань у Новобаварському районі. Також загинула 68-річна жителька 14-поверхового будинку, верхні поверхи якого пошкоджені після російського удару.

За останніми даними керівника ОВА Синєгубова, поранені щонайменше 12 людей, серед них — медсестра, поліцейський і рятувальник.

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