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Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні продовжила роботу на один рік — Скрипник
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Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні продовжила роботу на один рік — Скрипник

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Ольга Скрипник, Рефат Чубаров
Голова правління КПГ Ольга Скрипник. Facebook/Ольга Скрипник

Робота Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні (Independent International Commission of Inquiry on Ukraine) знову продовжена на один рік.

Про це повідомила голова правління Кримської правозахисної групи (КПГ) Ольга Скрипник.

Вона зазначила, що робота комісії важлива для документування та розслідування злочинів росіян.

"Комісія не лише збирає, а й аналізує зібрану інформацію, роблячи на підставі цього висновки про системний характер воєнних злочинів та злочинів проти людяності. На звіти Комісії спираються не лише під час ухвалення рішень на рівні ООН, але й уряди багатьох країн враховують це", — зазначила Скрипник.

Також голова правління КПГ нагадала, що у березні виступала в рамках 55-ї сесії Ради ООН з прав людини у Женеві щодо цивільних заручників, яких РФ утримує в окупованому Криму.

"Серед них як українці та кримські татари, ув’язнені у Криму з політичних мотивів (їх вже більше 211 за ґратами), так і наші громадяни з Запорізької та Херсонської областей (як мінімум сотні таких людей були вивезені до Криму після 24 лютого 2022)", — йдеться у повідомленні.

Наприкінці 2023 року Кримська правозахисна група подала до Незалежної міжнародної комісії ООН інформацію про 53 цивільних, викрадених росіянами на новоокупованих територіях півдня та вивезених до трьох СІЗО Сімферополя.

"У нашому списку таких людей більше, але саме щодо 53 ми змогли тоді зібрати достатньо підтверджуючої інформації", — підсумувала Скрипник.

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