З 07:00 5 квітня у Харкові застосовують аварійні вимкнення електрики внаслідок технологічної аварії в мережах.

Про це повідомила пресслужба "Укренерго".

Без світла на Харківщині — 550 тисяч абонентів, близько 330 тисяч з них — у Харкові, повідомила пресслужба Міненерго.

Ситуація з енергопостачанням лишається складною для 17 населених пунктів регіону, в етері нацмарафону розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Водоканалізаційні системи заживлені. Лікарні мають змогу працювати автономно. Найбільша проблема — електроенергія для населення. Промисловість отримує світло погодинно", — зазначив Синєгубов.

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