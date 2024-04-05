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Аварійні вимкнення світла запровадили у Харкові: знеструмлені близько 330 тисяч абонентів
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Аварійні вимкнення світла запровадили у Харкові: знеструмлені близько 330 тисяч абонентів

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Енергетики відновлюють електропостачання на деокупованих територіях Харківщини
Ілюстративне фото. Енергетики відновлюють електропостачання на деокупованих територіях Харківщини, жовтень 2022. Фото: Суспільне Харків

З 07:00 5 квітня у Харкові застосовують аварійні вимкнення електрики внаслідок технологічної аварії в мережах.

Про це повідомила пресслужба "Укренерго".

Без світла на Харківщині — 550 тисяч абонентів, близько 330 тисяч з них — у Харкові, повідомила пресслужба Міненерго.

Ситуація з енергопостачанням лишається складною для 17 населених пунктів регіону, в етері нацмарафону розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Водоканалізаційні системи заживлені. Лікарні мають змогу працювати автономно. Найбільша проблема — електроенергія для населення. Промисловість отримує світло погодинно", — зазначив Синєгубов.

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