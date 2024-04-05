Київська обласна прокуратура скерувала до суду озвинувачення стосовно заступника командира загону мобільного особливого призначення "Ратибор" управління Росгвардії по Красноярському краю. Його підозрюють у порушенні законів та звичаїв війни.

Про це 5 квітня повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Слідство встановило, що під час окупації Гостомеля у березні 2022 року обвинувачений спільно з підлеглими утримували на території аеропорту близько 100 людей.

Зазначається, що їх тримали у трьох непрацюючих морозильних камерах. У найменшій площею 6 м² перебувало 15 місцевих жителів, у найбільшій — близько 30 і більше. Серед утримуваних були як цивільні, так і військовополонені.

Правоохоронці з'ясували, що люди не мали необхідної медичної допомоги та достатнього харчування, спати доводилося, сидячи на підлозі. Більшість з них постійно знаходилась із зав'язаними очима. Температура цих приміщень була максимально несприятлива для перебування. Також не було вентиляції, світла та вбиральні.

"Утримуваних били руками, ногами, прикладом автоматичної зброї. Катували електричним струмом, позбавляли повітря, одягнувши на голову поліетиленовий пакет, та імітували розстріл. Цими забороненими методами окупанти намагались отримати від потерпілих інформацію про військово-політичне керівництво України, Збройні сили України та осіб, які брали участь в АТО/ООС", — йдеться у повідомленні.

Російський військовий, який жорстоко поводився із жителями Київщини. Фото: ОГПУ/Telegram

Правоохоронці зауважили, що потерпілі жителі Київщини зазнали сильних фізичних та психологічних травм. Наразі за ч.1 ст.28 ч.1 ст.438 Кримінального кодексу України (віддання наказу про вчинення жорстокого поводження з цивільним населенням та інших порушень законів та звичаїв війни за попередньою змовою групою осіб, жорстоке поводження з цивільним населенням) підозрюваному загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

У січні 2024 року правоохоронці встановили особи шістьох російських військових, причетних до розстрілу цивільних авто на Житомирській трасі в березні 2022 року. Від куль росіян загинула родина — чоловік, жінка і 15-річна дівчинка.

У лютому СБУ оголосила підозри чотирьом солдатам РФ, які причетні до викрадень, побиття і катування жителів села Богданівка під час окупації Київщини.

Київська обласна прокуратура повідомила про підозру командиру інженерно-технічного взводу збройних сил РФ. Його звинувачують у жорстокому поводженні з цивільним населенням під час окупації регіону. Він, зокрема, направив автомат на цивільного чоловіка та погрожував вбити.

Що відомо про розслідування злочинів російських військ в Україні

У грудні 2023 року глава МВС Ігор Клименко заявив, що від початку повномасштабного вторгнення українські поліцейські відкрили понад 105 тисяч кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів російських військових.

У вересні минулого року стало відомо, що слідчі Національної поліції розпочали 95 284 кримінальних провадження за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями армії РФ та їхніми пособниками від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Протягом 2022 року правоохоронцям вдалося ідентифікувати 91 російського військового, які чинили воєнні злочини на території Бучанської громади на Київщині. Загалом у цьому районі задокументовані понад 9 тисяч воєнних злочинів, скоєних солдатами РФ.

15 липня 2023 року генпрокурор України Андрій Костін повідомив, що українські суди винесли вироки 53 військовим РФ за скоєні воєнні злочини. Допомагати українським прокурорам розслідувати безпрецедентну кількість російських воєнних злочинів в Україні будуть Міністерство юстиції США та ФБР.

Станом на 3 серпня минулого року Міністерство внутрішніх справ внесло до інформаційної підсистеми "Воєнний злочинець" відомості про 232 131 особу, з них 197 857 — це російські військові.

Також воєнні злочини РФ в Україні вивчають і громадські організації. Вони документують їх та збирають свідчення для трибуналу.