У Криму окупанти завели 737 адмінсправ за “дискредитацію армії РФ"

Станом на 4 квітня 2024 року зафіксовано 737 випадків надходження матеріалів складених за "дискредитацію ЗС РФ" до так званих "судів" на території тимчасово окупованого Криму та інших "компетентних органів".

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Про це повідомляє представництво президента України в АР Крим.

У представництві розповіли, що нові незаконні адміністративні провадження в окупаційних судах Криму за ст. 20.3.3 КпАП РФ свідчать про посилення спротиву.

"Станом на 4 квітня 2024 року зафіксовано 737 випадків надходження матеріалів складених за ст. 20.3.3 КпАП РФ до т.зв. "судів" на території тимчасово окупованого Криму та інших компетентних органів. З них у 641 випадку було винесено постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу або приєднано до іншої справи за іншою статтею та винесено сукупне рішення. У 20 випадках розгляд матеріалів продовжується", — йдеться у повідомленні.

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