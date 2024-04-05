Житель одного з сіл Тернопільського району самовільно викопав ставок у гідрологічному заказнику загальнодержавного значення "Серетський".

Про це повідомляють на сторінці обласної прокуратури в соцмережі.

Прокурори Тернопільської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт. Чоловіка обвинувачують у самовільному зайнятті земельної ділянки особливо цінних земель, умисному пошкодженні об`єкта природно-заповідного фонду (частина 2 статті 197-1, частиною 1 статті 252 КК України).

"У червні 2023 року обвинувачений на земельній ділянці, яка розташована в межах гідрологічного заказника, зняв ґрунтовий покрив особливо цінних земель і викопав за допомогою трактора ставок площею 0,026 га. Через його дії порушилася структура ґрунту, знищився та змінився видовий склад рослинного покриву", — йдеться у повідомленні.

Заказник "Серетський" входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання. Щодо нього встановлений особливий режим охорони, відтворення й використання.