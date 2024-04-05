Торгували без сертифікатів якості: у Києві закрили нелегальну АЗС

Детективи Бюро економічної безпеки вилучили у Києві півтори тисячі літрів палива невідомого походження, а також модульну станцію для заправки автомобілів.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Зазначається, що під час проведення обшуків на заправці були відсутні будь-які дозвільні документи на роздрібну торгівлю пальним та сертифікати якості товару. Крім того, правоохоронці зафіксували відсутність касових апаратів.

Нелегальна АЗС у Києві. Фото: БЕБ/Telegram

"Загалом працівники БЕБ вилучили 1500 літрів дизельного пального та бензину марки А-95, а також станцію для заправки. Орієнтовна вартість вилученого складає 700 тис. гривень", — йдеться у повідомленні.

Наразі досудове розслідування триває, проводяться слідчі дії та встановлюються особи громадян, які організували незаконну діяльність. За ч.1 ст.204 Кримінального кодексу україни підозрюваним загрожує штраф від 85 тисяч до 170 тисяч грн з конфіскацією та знищенням незаконно виготовленого палива.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці викрили у Києві та передмісті мережу нелегальних АЗС, на яких торгували контрафактним бензином та дизелем. Під час санкціонованих обшуків на 8 заправках вилучили близько 15 тисяч літрів контрафактного дизельного пального та бензину марки А-95, а також модульні станції для заправки автомобілів. Орієнтовна вартість вилученого майна складає 9 мільйонів гривень.

Що відомо про інші випадки незаконного виготовлення та збуту пального у Києві та області

Житель Київщини із двома спільниками налагодили збут незаконно виготовленого пального у Києві та області. Вони зберігали бензин, дизельне пальне та газ на орендованій нафтобазі, а збували їх через підконтрольну мережу модульних автозаправних станцій. Пальне було низької якості та не відповідає вимогам Державних стандартів. Вартість вилученого — майже 11 млн грн.

Також правоохоронці вилучили на Київщині понад 760 тис літрів пального без жодних документів, які б підтверджували його походження та якість. Його орієнтовна ринкова вартість становить 38 млн гривень. Затримали групу людей, які для того, щоб збільшити октанове число та кількість товару на нафтобазі до пального додавали різні хімічні рідини.

Ще детективи Бюро економічної безпеки у Київській області викрили п'ять АЗС, які продавали фальсифіковане пальне. Правоохоронці вилучили понад 82 тис. літрів. Продаж неякісних пально-мастильних матеріалів у Фастівському районі організували службовці одного з місцевих підприємств. Фальсифікат збували через підконтрольну мережу автозаправних станцій.