Часткова компенсація за придбаний легковий автомобіль для військових, які отримали інвалідність через повну чи часткову втрату кінцівки, передбачена міською цільовою програмою "Підтримка киян – Захисників та Захисниць України".

Про алгоритм дій для отримання компенсації розповіли у КМДА.

Часткова компенсація за придбаний легковий автомобіль надається військовослужбовцям, які отримали інвалідність І та ІІ групи через ампутацію кінцівки або її частини за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Вартість машини не регламентована, утім сума компенсації складає 180 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. На сьогодні це 545 040 гривень", — повідомила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда.

Під час подання заяви на компенсацію та безпосереднього отримання матеріальної допомоги заявник повинен бути зареєстрований у Києві.

Ознайомитись із Порядком виплати допомоги та переліком необхідних документів можна на сайті Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА.

У КМДА наголосили, що рішення про матеріальну допомогу на часткову компенсацію за придбаний легковий автомобіль приймається комісійно протягом 30 календарних днів із дня надходження відповідної заяви.

Раніше повідомлялося що кияни-військовслужбовці, яких мобілізували до ЗСУ після 1 грудня 2023 року, можуть отримати одноразову виплату від столиці в розмірі 30 тисяч гривень.