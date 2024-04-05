Сьогодні, 5 квітня, у Львові офіційно завершили опалювальний сезон. Школи, садочки, лікарні та поліклініки зможуть отримувати опалення на основі листів-звернень.

Як повідомили у пресслужбі Львівської міської ради, подачу тепла до будинків призупинили ще 28 березня, але, якщо було б похолодання, теплопостачання відновили б. Тепер опалювальний сезон офіційно завершили. За прогнозом синоптиків, вже буде стабільно тепла погода.

"Бюджетні установи — школи, садочки, лікарні та поліклініки зможуть отримувати опалення на основі листів-звернень. Так станом на зараз 30 бюджетних установ, серед яких найбільше медичних закладів, отримують тепло", — повідомили у департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР.

Опалювальний сезон у Львові стартував 16 жовтня 2023 року. Через потепління 20 жовтня його призупинили. Подачу опалення відновили вже 6 листопада. За час опалювального сезону, за даними мерії, не виникало аварійних ситуацій.