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"Намагаємося закрити в той же день": скільки повідомлень про відкриті люки отримали в Рівнеоблводоканалі у 2024 році
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"Намагаємося закрити в той же день": скільки повідомлень про відкриті люки отримали в Рівнеоблводоканалі у 2024 році

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Люк на вулиці Котляревського у Рівному
Люк на вулиці Котляревського у Рівному. Суспільне Рівне

Майже сто звернень про відкриті або пошкоджені каналізаційні люки отримують щомісяця в Рівнеоблводоканалі. З початку 2024 року — майже триста. На такі повідомлення від містян на підприємстві реагують оперативно. В той же день виїздять на місце і накривають бетонною або чавунною кришкою. Загалом на балансі підприємства — понад 30 тисяч водопровідних та каналізаційних колодязів.

Про це Суспільному повідомив в. о. директора Рівнеоблводоканалу Андрій Грухаль.

За його даними, у Рівному є понад 40 тисяч люків різних форм власності — приватних та відомчих.

На балансі Рівнеоблводоканалу перебуває понад 30 тисяч люків каналізаційно-водопровідних мереж. Щомісяця на підприємство надходить до ста звернень від рівнян про пошкоджені, або відкриті люки:

"За рік до нас надходить близько тисячі звернень. Це не лише про відкриті люки, а й зламані, або без кришок. Що стосується люків, які перебувають на балансі підприємства, то ми оперативно реагуємо на усунення цих проблем — замінюємо, ліквідовуємо аварійні ситуації. Це систематична робота, це безпека людей, щоб запобігти травмуванню або нещасним випадкам. Якщо цей люк не знаходиться на нашому балансі, ми передаємо інформацію через міську службу, або напряму диспетчерським управлінням".

За даними Андрія Грухаля, з початку 2024 року Рівнеоблводоканал замінив понад 20 люків на дорогах та приблизно 50 бетонних люків у зелених зонах:

"Люки на проїзній частині після зими, після руху важкої техніки просіли, чи були пошкоджені. В зелених зонах там, де нема потреби встановлювати металеві люки, ми замінили на бетонні кришки. З часом люки пошкоджуються, рух транспорту впливає на його цілісність, тому це просто рутинна робота, яку всі служби повинні проводити по обстеженню кришок люків, колодязів, камер".

Щодо фактів крадіжок кришок каналізаційних люків у Рівному Андрій Грухаль зазначив:

"На сьогодні не має масового характеру таким вчинкам. Це можуть бути поодинокі випадки. Дякуючи Національній поліції за роботу з пунктами прийому металобрухту — таких випадків вкрай мало. Хоч раніше, понад п'ять років тому — масово кралися кришки".

Також він додав, що минулі роки не було випадків, коли люди падали чи травмувалися через незакриті люки.

Якщо рівняни виявляють відкриті люки чи пошкоджені колодязі, Андрій Грухаль радить зателефонувати на диспетчерську службу Рівнеоблводоканалу — 050 375 40 70. Вона працює цілодобово.

"Якщо є такі факти, можна повідомляти. Якщо людина свідома, то можна тимчасово огородити це місце, щоб ніхто не травмувався, наприклад — вставити палку. Ми намагаємося реагувати на такі звернення. Заявка передається черговому майстру, він виїжджає, дивиться балансову приналежність до якої відноситься цей люк — це може бути водопровід, каналізація, зв'язок, тепло, газ. Відповідно, якщо це наше питання, то намагаємося закрити в той же день. Якщо немає можливості в той же день провести роботу, то огороджуємо люк, плануємо роботу щодо ремонту чи заміни цього люка".

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