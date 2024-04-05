В Обертині на Івано-Франківщині встановили нове гніздо для лелек. Птахи з 1978 року повертаються в селище із зимівлі. Нову "домівку" для них облаштували на прохання жителів вулиці Січових стрільців. Старе гніздо від пориву вітру впало на землю.

Історію цих птахів розповіли на Facebook-сторінці Обертинської громади.

У 1978 році житель Обертина Богдан Гаврилюк на березі річки Чорнява знайшов лелеку з пораненою ногою. Він разом з дружиною Дарією всю зиму лікували птаха, а навесні випустили на волю. Лелека поселився біля їхньої хати й знайшов собі пару. Щороку він повертався в Обертин.

Гніздо для лелечої пари виготовили комунальники: зварили металевий каркас, назбирали сухого гілляччя, соломи. А енергетики допомогли встановити його на дерево.

"Ми всі чекаємо тепер на наших друзів-лелек. Кажуть, що вони приносять щастя", — йдеться у дописі.

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