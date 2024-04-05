Головні новини Рівного та області 5 квітня

"Намагаємося закрити в той же день": скільки повідомлень про відкриті люки отримали в Рівнеоблводоканалі у 2024 році

Майже сто звернень про відкриті або пошкоджені каналізаційні люки отримують щомісяця в Рівнеоблводоканалі. З початку 2024 року — майже триста. На такі повідомлення від містян на підприємстві реагують оперативно. В той же день виїздять на місце і накривають бетонною або чавунною кришкою. Загалом на балансі підприємства — понад 30 тисяч водопровідних та каналізаційних колодязів. У Рівному є понад 40 тисяч люків різних форм власності — приватних та відомчих.

"За рік до нас надходить близько тисячі звернень. Це не лише про відкриті люки, а й зламані, або без кришок. Що стосується люків, які перебувають на балансі підприємства, то ми оперативно реагуємо на усунення цих проблем — замінюємо, ліквідовуємо аварійні ситуації. Це систематична робота, це безпека людей, щоб запобігти травмуванню або нещасним випадкам. Якщо цей люк не знаходиться на нашому балансі, ми передаємо інформацію через міську службу, або напряму диспетчерським управлінням", — повідомив в. о. директора Рівнеоблводоканалу Андрій Грухаль.

Якщо рівняни виявляють відкриті люки чи пошкоджені колодязі, Андрій Грухаль радить зателефонувати на диспетчерську службу Рівнеоблводоканалу — 050 030 0905. Вона працює цілодобово

"Якщо є такі факти, можна повідомляти. Якщо людина свідома, то можна тимчасово огородити це місце, щоб ніхто не травмувався, наприклад — вставити палку. Ми намагаємося реагувати на такі звернення. Заявка передається черговому майстру, він виїжджає, дивиться балансову приналежність до якої відноситься цей люк — це може бути водопровід, каналізація, зв'язок, тепло, газ. Відповідно, якщо це наше питання, то намагаємося закрити в той же день. Якщо немає можливості в той же день провести роботу, то огороджуємо люк, плануємо роботу щодо ремонту чи заміни цього люка".