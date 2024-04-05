Головні новини Рівного та області 5 квітня

Новини та події Рівного та Рівненської області 5 квітня 2024 року: фото, відео, коментарі, які вдалось зібрати Суспільному.
Вдень очікують до 22º тепла: яку погоду прогнозують на Рівненщині 6-8 квітня
На Рівненщині очікують поступове припинення опадів та підвищення температури.
Прогноз на 6-8 квітня дали у Facebook обласного центру з гідрометеорології.
На суботу, 6 квітня, синоптики прогнозують невеликі дощі вночі та помірні короткочасні — вдень. Вітер — південно-західний, західний, 7-12 м/с. Вдень — пориви сягатимуть 15-18 м/с. Температура: вночі — 3-8º тепла, вдень — 14-19º тепла. Атмосферний тиск буде рости.
У неділю, 7 квітня, очікують погоду без істотних опадів. Вітер — північний, 5-10 м/с. Температура: вночі — 3-8º тепла, вдень — 14-19º тепла. Атмосферний тиск буде рости.
У понеділок, 8 квітня, опадів не очікують. Вітер — південний, 7-12 м/с. Температура: вночі — 3-8º тепла, вдень — 17-22º тепла. Атмосферний тиск суттєво не зміниться.
"Намагаємося закрити в той же день": скільки повідомлень про відкриті люки отримали в Рівнеоблводоканалі у 2024 році
Майже сто звернень про відкриті або пошкоджені каналізаційні люки отримують щомісяця в Рівнеоблводоканалі. З початку 2024 року — майже триста. На такі повідомлення від містян на підприємстві реагують оперативно. В той же день виїздять на місце і накривають бетонною або чавунною кришкою. Загалом на балансі підприємства — понад 30 тисяч водопровідних та каналізаційних колодязів. У Рівному є понад 40 тисяч люків різних форм власності — приватних та відомчих.
"За рік до нас надходить близько тисячі звернень. Це не лише про відкриті люки, а й зламані, або без кришок. Що стосується люків, які перебувають на балансі підприємства, то ми оперативно реагуємо на усунення цих проблем — замінюємо, ліквідовуємо аварійні ситуації. Це систематична робота, це безпека людей, щоб запобігти травмуванню або нещасним випадкам. Якщо цей люк не знаходиться на нашому балансі, ми передаємо інформацію через міську службу, або напряму диспетчерським управлінням", — повідомив в. о. директора Рівнеоблводоканалу Андрій Грухаль.
Якщо рівняни виявляють відкриті люки чи пошкоджені колодязі, Андрій Грухаль радить зателефонувати на диспетчерську службу Рівнеоблводоканалу — 050 030 0905. Вона працює цілодобово
"Якщо є такі факти, можна повідомляти. Якщо людина свідома, то можна тимчасово огородити це місце, щоб ніхто не травмувався, наприклад — вставити палку. Ми намагаємося реагувати на такі звернення. Заявка передається черговому майстру, він виїжджає, дивиться балансову приналежність до якої відноситься цей люк — це може бути водопровід, каналізація, зв'язок, тепло, газ. Відповідно, якщо це наше питання, то намагаємося закрити в той же день. Якщо немає можливості в той же день провести роботу, то огороджуємо люк, плануємо роботу щодо ремонту чи заміни цього люка".
У Рівному попрощалися з військовим Мирославом Присяжнюком
У Рівному на майдані Незалежності 5 квітня попрощалися з 40-річним солдатом Мирославом Присяжнюком. Він загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині.
На війні загинули військові з Рівненщини — Олександр Юрцунь, Микола Луцик та Віталій Радіо
На війні проти РФ загинули троє військових з Рівненщини — Олександр Юрцунь з Бокіймівської громади, Микола Луцик та Віталій Радіо з Березнівської. Про це повідомили у Facebook місцевих громад.
Олександр Юрцунь — житель села Бокійма, Дубенського району. 37-річний військовий загинув під час виконання бойового завдання 3 квітня у Донецькій області.
Микола Луцик, 1990 року народження, проживав у селі Городище Березнівської громади. З початком повномасштабного вторгнення чоловік добровільно вступив до лав ЗСУ. Військовий загинув 13 червня 2023 року на Донеччині та впродовж десяти місяців вважався зниклим безвісти.
Віталій Радіо — житель села Кургани Березнівської громади, 1980 року народження. Чоловік воював з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Головний сержант єгерського батальйону загинув 1 квітня у Донецькій області.
Погода у Рівному та області на 6 квітня
За даними обласного центру з гідрометеорології, на Рівненщині завтра, 6 квітня, прогнозують хмарну погоду з невеликим дощем. Вітер вночі — південно-західний, 7-12 м/с. Вдень — західний 7-12 м/с, пориви 15-18 м/с. Температура по області: вночі — від 3-8º тепла, вдень — 14-19º тепла. У Рівному: вночі — 5-7º тепла, вдень — 16-18º тепла.
З Донеччини на Рівненщину прибуде третій евакуаційний потяг
На Рівненщині очікують прибуття третього евакуаційного поїзда з Донеччини. Переселенців вдруге прийматимуть громади Дубенського району.
Про це 5 квітня повідомив перший заступник голови Рівненської ОДА Сергій Подолін у Telegram.
За його інформацією, двома попередніми потягами в область приїхали 96 переселенців. Третина евакуйованих — діти.
"Люди забезпечені соціальним і медичним супроводом. 71% з них вже підписали декларації із сімейними лікарями. Готуємося до нового прийому, людей знову прийматиме Дубенщина", — додав посадовець.
Загалом область має прийняти п'ять евакуаційних поїздів, для ВПО підготували 700 місць.
Передача земельних ділянок в користування ОСББ: скільки таких звернень і рішень прийняла Рівнерада у 2024 році
Рівнерада в 2024 році прийняла чотири рішення щодо передачі ОСББ земельних ділянок в постійне користування, ще трьом погодили розробити проєкт землеустрою.
Про це повідомили у міськраді на інформаційний запит Суспільного.
У відповіді за підписом начальника управління земельних відносин Рівного Сергія Таргонія зазначили, що з початку 2024 року:
- отримали чотири звернення про надання ОСББ дозволiв на розроблення проєктів землеустрою щодо вiдведення в пocтійне користування земельних ділянок;
- прийняли чотири рішення про передачу земельних ділянок в постійне користування ОСББ;
- прийняли три рішення про надання ОСББ дозволiв на розроблення проєктів землеустрою щодо вiдведення в пocтійне користування земельних ділянок;
- 12 проєктів рішень міської ради надання про дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення в постійне користування земельних ділянок не набрали достатньої кількості голосів депутатів для ухвалення.
- один проєкт рішення міської ради щодо передачі ОСББ земельної ділянки у постійне користування відхилили, він не набрав неохідної кількості голосів депутатів.
В останньому пункті йдеться про ОСББ за адресою вулиця Київська, 11.
"І не погодили, і не відмовили"
Адвокат Микола Бляшин пояснив Суспільному, що суд зобов'язав міську раду повторно розглянути це питання на сесії, оскільки депутати "і не погодили, і не відмовили у відведенні ділянки".
З його слів, якщо голосів депутатів не вистачило, то це означає, що члени ОСББ з Київської, 11 можуть повторно звернутися в міську раду:
"І така кількість разів необмежена. По суті, люди можуть звертатися до того часу, доки міська рада або не дасть їм дозвіл, або не відмовить, вказавши якісь підстави. Тобто в цій ситуації людям варто звернутися ще раз, подати документи або просити повернутися депутатів до розгляду того рішення, яке було, і проголосувати”.
Коментуючи рішення суду, Микола Бляшин зазначив, що Рівнерада раніше відвела вже певну ділянку для будинку, на якій його спроєктували та збудували:
“Відповідно, в них, можна сказати, є законні очікування мати ділянку такої ж площі, яка була надана раніше, однак потрібно дивитись, чи не порушуються права інших ОСББ, інших громадян і інших суб'єктів. В цьому випадку остаточне рішення буде за міською радою, тому що вона має дати дозвіл на розробку проєкту землеустрою. Розроблений проєкт має бути погоджений і тільки тоді знову затверджений міською радою”.
Правозахисник додав, що при розробці проєкту землеустрою потрібно не порушувати права інших ОСББ — мають бути проходи, проїзди для пожежних машин, санітарні розриви й місця загального користування:
“Якщо порушень цих прав немає, тоді міська рада може затвердити. Якщо ж є питання, і, можливо, є порушення прав, тоді потрібно дивитися, як вийти з цієї ситуації: як саме зробити конфігурацію земельної ділянки. Досить часто і, як правило, ключовим питанням є, яка площа землі була в цього будинку, коли він споруджувався. Можливо, тому і доречними є старі проєктні документи, схеми розподілу території і так далі, де-факто — історично, яка склалася у них земля, як правило, ту землю й оформляють проєктом землеустрою, але це не завжди так”.