Києво-Святошинська окружна прокуратура направила до суду звинувачення стосовно трьох жителів Київщини. За інформацією поліції, вони пограбували приватний будинок, а тікаючи, кинули у правоохоронців гранату.

Про це повідомляють пресслужби Головного управління Національної поліції області та обласної прокуратури.

Слідство встановило, що 31 грудня 2023 року підозрювані розбили вікно металевою арматурою та проникли до будинку жителя села Петрушки Бучанського району. Звідти вони викрали майно власника, а коли зрозуміли що їх викрили, спробували залишити місце злочину.

"Троє фігурантів розбіглись у різні сторони лісосмуги, яка знаходиться неподалік. В подальшому на спецлінію "102" надійшло повідомлення, що небайдужі громадяни наздоганяють одного з фігурантів, у якого на голові перука для маскування, крім цього в руках знаходиться предмет ззовні схожий на гранату", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, шо поліцейські зупинили підозрюваного, який під час затримання кинув у них гранату. Правоохоронці не постраждали. Інших двох чоловіків затримали за допомогою місцевих жителів.

Наразі громадянин, який кинув гранату, знаходиться під вартою, решті обвинуваченим суд обрав запобіжний захід — домашній арешт. В одного з них під час обшуку вилучили психотропні речовини.

У прокуратурі поінформували, що дії підозрюваних кваліфікували як закінчений замах на відкрите викрадення чужого майна, вчинений за попередньою змовою групою осіб (ч.2 ст.5, ч.4 ст.186 Кримінального кодексу України.

Одному з обвинувачених також інкримінували незаконне придбання, носіння й зберігання бойових припасів та замах на вбивство працівника правоохоронного органу (ч.1 ст.263, ст.348 ККУ). Третьому — незаконне зберігання з метою збуту психотропних речовин (ч.1 ст.307 ККУ).

Що відомо про крадіжки у Києві та області

У грудні на Київщині затримали сімох молодиків за підозрою в розбійному нападі на жителя Білоцерківщини. Чоловіка жорстоко побили, забрали з його будинку гроші і зброю. Розшукати нападників вдалося через кілька годин.

Цього ж місяця у Вишгородському районі затримали чоловіка за підозрою в пограбуванні ломбарду. Про напад повідомила працівниця закладу. Підозрюваного розшукали завдяки камерам відеоспостереження.

У листопаді жителя області суд визнав винним у скоєнні розбійного нападу та викраденні документів у знайомої. Вироком нападника засуджено до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також правоохоронці затримали трьох чоловіків, яких підозрюють у пограбуванні будинку лікарів на Київщині. З оселі потерпілих зникли дорогоцінні прикраси і гроші. На слід крадіїв вийшли за допомогою системи відеокамер.

До столичної поліції звернулась 74-річна жінка з повідомленням про пограбування. Невідомий на вулиці вихопив у пенсіонерки сумку з грошима. Порушника знайшли за кілька годин. Йому загрожує до 10 років ув'язнення.

Ще у Києві затримали чоловіка, який пограбував ювелірний магазин у Печерському районі. Він, видаючи себе за покупця, викрав з вітрини золотий ланцюжок.

Також столичні правоохоронці затримали злочинну групу, які в київському під'їзді пограбували підприємця на понад 2 мільйони гривень. Грабіжники кілька днів стежили за бізнесменом.