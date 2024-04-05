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На війні загинули військові з Рівненщини — Олександр Юрцунь, Микола Луцик та Віталій Радіо
Вторгнення Росії в УкраїнуРегіони

На війні загинули військові з Рівненщини — Олександр Юрцунь, Микола Луцик та Віталій Радіо

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Загинули військові Олександр Юрцунь, Микола Луцик та Віталій Радіо з Рівненщини
Загинули військові Олександр Юрцунь, Микола Луцик та Віталій Радіо з Рівненщини. Фото з Facebook тергромад

На війні проти РФ загинули троє військових з Рівненщини — Олександр Юрцунь з Бокіймівської громади, Микола Луцик та Віталій Радіо з Березнівської.

Про це повідомили у Facebook місцевих громад.

Олександр Юрцунь

Олександр Юрцунь — житель села Бокійма, Дубенського району.

37-річний військовий загинув під час виконання бойового завдання 3 квітня у Донецькій області.

Микола Луцик

Микола Луцик, 1990 року народження, проживав у селі Городище Березнівської громади. З початком повномасштабного вторгнення чоловік добровільно вступив до лав ЗСУ.

Військовий загинув 13 червня 2023 року на Донеччині та впродовж десяти місяців вважався зниклим безвісти.

Про дату і час прощання з бійцем у громаді повідомлять згодом.

Віталій Радіо

Віталій Радіо — житель села Кургани Березнівської громади, 1980 року народження. Чоловік воював з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Головний сержант єгерського батальйону загинув 1 квітня у Донецькій області.

Про дату і час прощання з бійцем у громаді повідомлять згодом.

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