На Київщині органузують вернісаж до Дня матері

В Ірпені на Київщині планують організувати фото- та відеовернісаж. Захід, який ініціює Служба у справах дітей та сім'ї, приурочать Дню матері.

Про це повідомляє у Telegram пресслужба Ірпінської міської ради.

"Це можливість відобразити всю красу та тепло вашого бачення материнства через об'єктив камери. Ваші роботи стануть не лише свідченням мистецтва, але й невичерпним джерелом натхнення для інших. Покажіть материнську долю наших українок, чи розкажіть про них у відео", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що збір знімків та відео триватиме до 1 травня 2024 року. Матеріали можна надсилати на електронну адресу: [email protected]. В темі листа обов'язково написати "Вернісаж до Дня матері".

В адміністрації зауважили, що в самому листі потрібно вказати ім'я та прізвище, вік, контактний телефон, коротку інформацію про фото (хто на ньому та про що воно). А також "даю дозвіл на публічний показ моїх робіт зі збереженням авторських прав". Без цієї інформації роботи розглядатися не будуть.

Кількість робіт від кожного учасника — до 3-х (включно). Вікового обмеження та обмежень що до технічних параметрів робіт і часі їх створення немає.

"Це можуть бути і архівні фото, але якісно відскановані, і тільки створені. Надіслати роботи можуть як ті, що зараз проживають в Україні, так і ті, що вимушено проживають за кордоном", — йдеться у повідомленні.

Надіслані роботи планують показати на сторінках соцмереж. День матері в Україні відзначають у другу неділю травня. Цього року це буде 12 число.