НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
В Оріхові на Запоріжжі трьох людей врятували з-під завалів — ДСНС
ОбстрілиДСНСВторгнення Росії в УкраїнуРегіониТоп регіонів

В Оріхові на Запоріжжі трьох людей врятували з-під завалів — ДСНС

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Рятувальник
Рятувальник допомагає жінці, яку врятували з-під завалів. Фото: ГУ ДСНС України в Запорізькій області

Минулої доби, 4 квітня, внаслідок обстрілу армією РФ сталося руйнування приватного будинку в Оріхові на Запоріжжі. Всередині будівлі заблокувало чоловіка та двох жінок.

Про це сьогодні, 4 квітня, повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України у Запорізькій області.

"Рятувальники спільно з поліцейськими розібрали вхід до будинку та деблокували людей з-під завалів. Врятованого чоловіка госпіталізували до медзакладу. Жінок оглянули медики. Від госпіталізації врятовані відмовились", — йдеться в повідомленні.

Раніше Суспільне повідомляло, що протягом минулої доби, 4 квітня, російські військові завдали 401 удар по території 10 населених пунктів Запорізької області.

Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber

Топ дня
ТЦК будуть викликати для перевірки громадян, які досягли 25-річного віку — Генштаб
ТЦК викликатимуть для перевірки громадян, які досягли 25-річного віку — Генштаб
Володимир Зеленський
Зеленський ввів у дію санкції проти бізнесменів та низки українських компаній
Служба безпеки України
СБУ дронами знищила щонайменше 6 літаків на аеродромі "Морозовськ" у РФ — джерела Важливо
Протиповітряна оборона України
Українські військові вночі знищили 13 "шахедів" — Повітряні сили
Спалена техніка РФ
Понад 850 солдатів, 15 танків та 50 артсистем: Генштаб назвав втрати Росії за добу

Вибір редакції
гроші, гривні
Як і хто зберігає гроші, золоті злитки та коштовності, вилучені під час обшуків у підозрюваних в корупції чи хабарництві
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
Дізнайтесь більше
5 квітня у Запоріжжі пролунав вибух
У Запоріжжі пролунали вибухи. Що відомо
Херсонщина, обстріли
Війська РФ обстріляли Дудчани на Херсонщині. Поранений чоловік
Покровськ, Донецька область, офіс лікарів без кордонів, обстріл 5 квітня 2024 року
У Покровську на Донеччині обстрілом зруйнований офіс "Лікарів без кордонів"
Ракети РФ С-300 над Харковом. 16 лютого 2023 року
Вибух у Харкові 5 квітня: по місту могли вдарити керованими авіабомбами
На початок