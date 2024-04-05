В Оріхові на Запоріжжі трьох людей врятували з-під завалів — ДСНС

Минулої доби, 4 квітня, внаслідок обстрілу армією РФ сталося руйнування приватного будинку в Оріхові на Запоріжжі. Всередині будівлі заблокувало чоловіка та двох жінок.
Про це сьогодні, 4 квітня, повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України у Запорізькій області.
"Рятувальники спільно з поліцейськими розібрали вхід до будинку та деблокували людей з-під завалів. Врятованого чоловіка госпіталізували до медзакладу. Жінок оглянули медики. Від госпіталізації врятовані відмовились", — йдеться в повідомленні.
Раніше Суспільне повідомляло, що протягом минулої доби, 4 квітня, російські військові завдали 401 удар по території 10 населених пунктів Запорізької області.
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