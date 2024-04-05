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10 дронів передали на фронт вчителі та учні Івано-Франківського ліцею № 10
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10 дронів передали на фронт вчителі та учні Івано-Франківського ліцею № 10

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Ліцеїсти з Івано-Франківська передали 10 дронів на фронт
Ліцеїсти з Івано-Франківська передали на фронт 10 дронів. Фото: Facebook/Ліцей N10 Івано-Франківської міської ради

В Івано-Франківську учні та вчителі ліцею № 10 закупили та передали бійцям Збройних сил України 10 дронів. Гроші на безпілотники зібрали на заходах, які провели у цьому закладі освіти.

Про це розповіли на Facebook-сторінці ліцею.

"Отож вісім дронів придбали за гроші, вторговані під час благодійних ярмарків, один БпЛА — з благодійної акції "5 гривень на дрон", один — з благодійної вистави "Мина Мазайло", яку зіграли учні 11-Д класу", — йдеться у дописі.

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