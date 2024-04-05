10 дронів передали на фронт вчителі та учні Івано-Франківського ліцею № 10

В Івано-Франківську учні та вчителі ліцею № 10 закупили та передали бійцям Збройних сил України 10 дронів. Гроші на безпілотники зібрали на заходах, які провели у цьому закладі освіти.
Про це розповіли на Facebook-сторінці ліцею.
"Отож вісім дронів придбали за гроші, вторговані під час благодійних ярмарків, один БпЛА — з благодійної акції "5 гривень на дрон", один — з благодійної вистави "Мина Мазайло", яку зіграли учні 11-Д класу", — йдеться у дописі.
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