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У Запорізькому районі сталася пожежа — ДСНС
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У Запорізькому районі сталася пожежа — ДСНС

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Ліквідація пожежі
Рятувальники гасять пожежу у Запорізькому районі, 4 квітня 2024 року. Фото: ГУ ДСНС України в Запорізькій області

Вчора, 4 квітня, в одному із садових товариств Запорізького району сталася пожежа.

Про це сьогодні, 5 квітня, повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС у Запорізькій області.

За даними рятувальників, сталося загоряння дерев’яного садового будинку на загальній площі 35 кв.м:

У Запорізькому районі сталася пожежа — ДСНС
Рятувальники гасять пожежу у Запорізькому районі, 4 квітня 2024 року. Фото: ГУ ДСНС України в Запорізькій області
"Рятувальники ліквідували пожежу та запобігли розповсюдженню вогню на поруч розташовані споруди. Загиблих та травмованих внаслідок події немає", — йдеться в повідомленні.

Причина пожежі встановлюється.

Впродовж доби рятувальники здійснили 17 виїздів, у тому числі ліквідували 9 пожеж, зазначили в ДСНС.

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