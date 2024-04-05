У громаді на Тернопільщині завершився другий етап змагань "Пліч-о-пліч"

На Тернопільщині у Збаразькій громаді завершився другий етап спортивних змагань "Пліч-о-пліч".

Про це повідомили на сторінці Збаразької міської ради.

У залі Збаразького ліцею № 2 нагородили медалями та грамотами 200 спортсменів.

500 учасників протягом двох місяців змагалися у 5 видах спорту: баскетбол, волейбол, футзал, спортивне орієнтування та черліденг.

Це школярі 10-16 років із чотирьох ліцеїв Збаража, сіл Залужжя, Чернихівці, Колодно, Заруддя, Доброводи, Шимківці, Стриївка, Гніздичне, Вищі Луб'янки.

Учасники змагань "Пліч-о-пліч". Фото: Збаразька міська рада

Переможці представлятимуть Збаражчину у наступному — третьому етапі змагань. Це п'ять команд. Дві із Залужанського ліцею (футзалісти і дівчата-волейболістки), дві команди із ліцею №1 (хлопці-баскетболісти і волейболісти), із Збаразького ліцею №2 (дівчата-баскетболістки). А також артистичні акробатки із ліцею №1.

Медалі. Фото: Збаразька міська рада

Проєкт "Пліч-о-пліч" шкільні ліги — це спортивні змагання, розроблені за світовим та європейським досвідом. Вони будуть проводитись щорічно, розподілені на кілька логічних етапів, розповів заступник начальника Тернопільської ОВА Віктор Устенко.

На участь в лігах на Тернопільщині зареєструвалися 1 195 команд. Вони змагатимуться в п’яти видах спорту. Змагання проводить обласна військова адміністрація спільно з громадами області.