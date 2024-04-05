На частині вулиці Кармелюка у Чернівцях впровадили односторонній рух. Йдеться про ділянку в напрямку від вулиці Буковинської до Лук'яна Кобилиці, бо там був ускладнений рух авто.

Про це Суспільному повідомили у пресслужбі міської ради.

Рішення ухвалили на міської комісії з організації та безпеки дорожнього руху. Крім цього, заборонили паркування на непарній стороні вулиці Кармелюка, а також від пішохідного переходу до будинку №41 на вулиці Лук'яна Кобилиці – там нанесуть жовту лінію.

Схема одностороннього руху на частині вулиці Кармелюка. Telegram/Патрульна поліція Чернівецької області

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