На частині вулиці Кармелюка у Чернівцях впровадили односторонній рух. Йдеться про ділянку в напрямку від вулиці Буковинської до Лук'яна Кобилиці, бо там був ускладнений рух авто.
Про це Суспільному повідомили у пресслужбі міської ради.
Рішення ухвалили на міської комісії з організації та безпеки дорожнього руху. Крім цього, заборонили паркування на непарній стороні вулиці Кармелюка, а також від пішохідного переходу до будинку №41 на вулиці Лук'яна Кобилиці – там нанесуть жовту лінію.
Схема одностороннього руху на частині вулиці Кармелюка. Telegram/Патрульна поліція Чернівецької області
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