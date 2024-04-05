НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Лікарі Національної академії медичних наук проведуть виїзний прийом у Гостомельській громаді
МЕДИЦИНАЛікаріЗДОРОВ’ЯРегіони

Лікарі Національної академії медичних наук проведуть виїзний прийом у Гостомельській громаді

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

У Гостомелі на Київщині лікарі Національної академії медичних наук України проведуть виїзний прийом для місцевих жителів.

Про це у Telegram повідомляє пресслужба селищної військової адміністрації.

"10 квітня в Амбулаторії ЗПСМ №1 Гостомельського центру первинної медико-санітарної допомоги, відбудеться виїзна консультація лікарів Національної академії медичних наук України", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що консультуватимуть такі лікарі:

  • кардіолог
  • ендокринолог
  • невролог
  • гастроентеролог.

У адміністрації поінформували, що лікарі прийматимуть пацієнтів із 10:30 до 13:00. Кількість місць для запису обмежена. Попередній запис можна зробити за направленням сімейного лікаря в реєстратурі Амбулаторії ЗПСМ №1 за адресою: Гостомель, вул. Свято-Покровська, 73-д. Телефони для довідок: 063-856-38-14, 067-190-13-15.

Раніше в амбулаторії селища Горенка лікарі-волонтери Інституту травматології та ортопедії Національної академії медичних наук провели виїзний прийом пацієнтів. Медики надали консультації жителям, що скаржилися на біль у суглобах.

Це був п'ятий візит лікарів-травматологів на Гостомельщину. Виїзні бригади спеціалістів Нацакадемії медичних наук України працюють у громаді з травня 2022 року.

Топ дня
ТЦК будуть викликати для перевірки громадян, які досягли 25-річного віку — Генштаб
ТЦК викликатимуть для перевірки громадян, які досягли 25-річного віку — Генштаб
Володимир Зеленський
Зеленський ввів у дію санкції проти бізнесменів та низки українських компаній
Служба безпеки України
СБУ дронами знищила щонайменше 6 літаків на аеродромі "Морозовськ" у РФ — джерела Важливо
Протиповітряна оборона України
Українські військові вночі знищили 13 "шахедів" — Повітряні сили
Спалена техніка РФ
Понад 850 солдатів, 15 танків та 50 артсистем: Генштаб назвав втрати Росії за добу

Вибір редакції
гроші, гривні
Як і хто зберігає гроші, золоті злитки та коштовності, вилучені під час обшуків у підозрюваних в корупції чи хабарництві
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
Дізнайтесь більше
Як вберегтися від укусів кліщів і хвороб, якими вони небезпечні
Як вберегтися від укусів кліщів і хвороб, якими вони небезпечні: поради медиків
Покровськ, Донецька область, офіс лікарів без кордонів, обстріл 5 квітня 2024 року
У Покровську на Донеччині обстрілом зруйнований офіс "Лікарів без кордонів"
Відділення міської поліклініки №2
З денним стаціонаром та ліфтом для маломобільних — у Чернівцях відкрили відділення поліклініки №2
Наталія Аполькова
Знову може усміхатися: у Львові 63-річній мешканці Луганщини провели операцію з пластики м'язів обличчя
На початок