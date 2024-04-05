У Гостомелі на Київщині лікарі Національної академії медичних наук України проведуть виїзний прийом для місцевих жителів.

Про це у Telegram повідомляє пресслужба селищної військової адміністрації.

"10 квітня в Амбулаторії ЗПСМ №1 Гостомельського центру первинної медико-санітарної допомоги, відбудеться виїзна консультація лікарів Національної академії медичних наук України", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що консультуватимуть такі лікарі:

кардіолог

ендокринолог

невролог

гастроентеролог.

У адміністрації поінформували, що лікарі прийматимуть пацієнтів із 10:30 до 13:00. Кількість місць для запису обмежена. Попередній запис можна зробити за направленням сімейного лікаря в реєстратурі Амбулаторії ЗПСМ №1 за адресою: Гостомель, вул. Свято-Покровська, 73-д. Телефони для довідок: 063-856-38-14, 067-190-13-15.

Раніше в амбулаторії селища Горенка лікарі-волонтери Інституту травматології та ортопедії Національної академії медичних наук провели виїзний прийом пацієнтів. Медики надали консультації жителям, що скаржилися на біль у суглобах.

Це був п'ятий візит лікарів-травматологів на Гостомельщину. Виїзні бригади спеціалістів Нацакадемії медичних наук України працюють у громаді з травня 2022 року.