5 квітня 2024 року на фасаді ліцею № 10 в Івано-Франківську відкрили анотаційні дошки полеглим воїнам, випускникам закладу Андрію Чепілю та Олегу Паркулабу.

Про це повідомив на своїй на Facebook-сторінці голова громади Руслан Марцінків.

"Родині Олега Паркулаба вручив відзнаку "За честь і звитягу" (посмертно) раніше, а сьогодні передав таку ж відзнаку брату Андрія Чепіля", — написав Марцінків.

Що відомо про Андрія Чепіля

Андрій Чепіль народився 6 квітня 1994 року в Івано-Франківську.

У 2001 році разом зі старшим братом Віталієм і молодшим Орестом долучився до скаутської організації "Пласт". Був новаком рою "Бобренята" з гнізда "Лісові бешкетники". Згодом — юнаком гуртка "Саламандри" 79 куреня імені Липинського.

Андрій Чепіль був саксофоністом та вокалістом. Проходив строкову службу у військовому оркестрі почесної варти при Президентському полку. Був учасником кавер-гуртів "Frisson Band", "Smerichka" та трембітарем у фолк-рок гурті "КораЛЛІ".

Після повномасштабного російського вторгнення в березні 2022 року мобілізувався до війська. Мав позивний Кріс.

Воїн брав участь у бойових діях на Харківщині, біля Ізюма та Куп’янська, як кулеметник в одному з підрозділів ЗСУ. Згодом перевівся до 47 окремої механізованої бригади "Маґура".

Андрій Чепіль навчався у Німеччині — здобував навички роботи на бойовій машині M2 Bradley. Був головним сержантом взводу, командиром бойової машини, а також виконував обов’язки командира взводу.

Андрій Чепіль поліг 28 червня ще з трьома побратимами під час виконання бойового завдання, штурмуючи російські війська. За понад два місяці вдалося ідентифікувати його тіло.

Його посмертно нагородили орденом "За мужність" III ступеня та "Залізним пластовим хрестом".

Що відомо про Олега Паркулаба

Олег Паркулаб народився 27 травня 1975 року.

Олег Паркулаб воював у лавах ЗСУ з 15 вересня 2022 року. У складі полку спеціального призначення "Азов" був командиром третього штурмового взводу другого штурмового батальйону. Мав позивний Каскадер.

З 24 січня 2023 року вважався зниклим безвісти. 14 березня стало відомо, що боєць загинув, прикриваючи своїх побратимів на Бахмутському напрямку Донецької області.

Нагороджений орденом "За мужність" III ступеня.

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