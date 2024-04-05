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У Запоріжжі 5 квітня не буде світла: адреси будинків
ЕлектроенергіяРегіони

У Запоріжжі 5 квітня не буде світла: адреси будинків

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Світло, електроенергія
Працівники обленерго ремонтують електрообладнання. Фото: ПАТ "Запоріжжяобленерго"

Сьогодні, 5 квітня, у Запоріжжі за деякими адресами відбудеться відключення електропостачання. Зокрема, світла не буде з 08:00 до 17:00.

Про це повідомили у ПАТ "Запоріжжяобленерго".

Відключення електропостачання пов'язане з проведенням планового та термінового ремонту фахівцями підприємства.

Так, зокрема, світла не буде з 08:00 до 17:00 за такими адресами:

  • вул. Юності 17 – 29, 20, 22, 24/1, 24, 26;
  • вул. Ракетна 18, 20, 22, 1 а, 24, 26/1, 28 – 40, 27, 3, 13, 31, 35 а;
  • вул. Антарктична 17 – 21, 30 – 50, 50 а, 45 – 51;
  • вул. Посадочна 17, 18, 19, 20, 20 А, 21, 22, 23, 24, 25, 27,29;
  • вул. Інженера Лата 1–5, 17–45, 46–130, 132–158, 43а –63а, 7, 15;
  • вул. Каховська 28, 28 б, 32, 44, 45, 49, 49 а, 47 а;
  • вул. Ладозька 15 а, 19 – 29;
  • вул. Мрії 2, 4, 4 а, 6 – 24, 26 – 48, 17 – 37, 41 – 47;
  • вул. Космічна 17, 19, 26 а, 42, 42 а,б, 44, 44 а, 44 б;
  • вул. Володимира Ященка 1-11, 2-26, 14а, 26а, 28а, 15-27, 29/1;
  • пр. Металургів 15, 15 а, 15 б, 17, 17 а, 19.

Детальніше з графіками та адресами відключень електроенергії можна ознайомитись за посиланням.

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