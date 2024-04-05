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На Згурівщині для дітей відкрили клас безпеки
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На Згурівщині для дітей відкрили клас безпеки

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Рятувальники ДСНС, поліційські та учні на уроці безпеки
Рятувальники ДСНС, поліційські та учні Войтівської школи стоять біля пожежної та поліцейської машин. Фото: ДСНС Київської області/Facebook

У Київській області на Згурівщині розпочав свою роботу інтерактивний клас безпеки. Його відкрили його у Войтівському навчально-виховному комплексі "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів — дитячий садок".

Про це повідомляє у Facebook пресслужба Головного управління Державної служби із надзвичайних ситуацій у Київській області.

Зазначається, що клас оснащений усіма необхідними макетами, які допоможуть вивчати правила пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху та надавати першу домедичну допомогу. Ще завдяки наочним матеріалам, діти зможуть зрозуміти як виглядають вибухонебезпечні предмети, торкатися яких категорично забороняється.

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Учні Войтівської школи вивчають принцип роботи вогнегасника. Фото: ГУ ДСНС Київщини/Facebook

"Також школярі зможуть відпрацювати усі здобуті знання на практиці, адже для цього у класі є увесь необхідний інвентар", — йдеться у повідомленні.

У ДСНС поінформували, що фахівці вже провели у класі перший урок. Учні ліцею поділилися з присутніми власними знаннями, а рятувальники та поліцейські їх доповнили. Практичні заняття традиційно провели на шкільному подвір'ї.

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Рятувальник показує учням Войтівської школи як гасити пожежу. Фото: ГУ ДСНС Київщини/Facebook

Рятувальники, з ініціативи яких відкрили цей клас, впевнені, що це не останній такий інтерактивний об'єкт на території Згурівської територіальної громади. Адже безпека покоління, що підростає, залишається одним з головних пріоритетів їхньої роботи, зауважили у ДСНС.

Також із осені минулого року в школах Київщини тренінги проводять за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні. Дітей навчають, як правильно поводитися при виявленні вибухонебезпечних предметів.

Що відомо про навчання дітей із Київщини правилам безпеки

У Києві у вересні 2022 року відкрили перший "Клас безпеки" на базі спеціалізованої школи № 17. Заняття відбуваються за розкладом, проводять їх педагоги школи і рятувальники ДСНС.

"Класи безпеки" створили у всіх районах Київської області. Рятувальники показали відео відкриття і першого уроку у "Класі безпеки" на Київщині. У школі Узина відкрили два "Класи безпеки", один з яких інклюзивний. А в одній зі шкіл Вишневого у Бучанському районі "Клас безпеки" облаштували в укритті.

Станом на середину вересня 2023 року на Київщині працювали 62 "Класи безпеки". Вони облаштовані в більшості територіальних громад регіону. У грудні в регіоні нараховувалося 70 "Класів безпеки".

15 мобільних класів безпеки для дітей почали працювати з жовтня у 10 областях України та столиці. Це спільний проєкт Нацполіції та ДСНС за підтримки ЮНІСЕФ. Він має на меті пояснювати дітям у доступній формі правила безпечної поведінки під час війни. На Київщині перші уроки мобільний клас провів у двох ліцеях Вишневого.

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