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Армія РФ минулої доби 401 раз обстріляла десять населених пунктів на Запоріжжі: одна людина травмована
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Армія РФ минулої доби 401 раз обстріляла десять населених пунктів на Запоріжжі: одна людина травмована

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Обстріли Запорізька область
Наслідки російських обстрілів на Запоріжжі, 4 квітня 2024 року. Фото: Telegram/Іван Федоров

Протягом минулої доби, 4 квітня, російські військові завдали 401 удар по території 10 населених пунктів Запорізької області. Внаслідок обстрілів одна людина травмована.

Про це сьогодні, 5 квітня, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

Внаслідок обстрілу Оріхова поранення дістав 47-річний місцевий житель, його доставили до лікарні, повідомили в Нацполіції.

Армія РФ 401 раз атакувала міста та села Запорізької області:

  • один ракетний та два авіаційних удари по Широкому й Роботиному;
  • 16 разів з реактивних систем залпового вогню обстріляла Малу Токмачку та Роботине;
  • 96 БпЛА атак здійснила по Вільнянську, Біляївці, Гуляйполю, Левадному, Роботиному, Малій Токмачці, Малинівці та Новоандріївці;
  • 286 артилерійських ударів завдали по території Гуляйполя, Оріхова, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.
"Надійшло 19 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

Водночас на Оріхівському напрямку армія РФ, за підтримки авіації, здійснила чотири невдалі спроби атакувати позиції українських військових в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області, повідомили в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Також вночі, 4 квітня, сили ППО збили над Запорізькою областю 7 російських безпілотників, повідомив Іван Федоров.

У Запорізькому районі уламки збитих безпілотників пошкодили приватні будинки, повідомили Сили оборони Півдня.

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