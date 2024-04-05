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За добу російські військові обстріляли 16 населених пунктів Херсонської області
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За добу російські військові обстріляли 16 населених пунктів Херсонської області

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Херсонщина, обстріли РФ, руйнування
Зруйнований внаслідок російських обстрілів будинок, Херсонщина, 2024 рік. Фото: Олександр Прокудін/Telegram

За минулу добу російські війська з різних видів озброєння обстріляли 16 населених пунктів Херсонської області.

Про це в Telegram повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його інформацією, під обстрілами перебували Антонівка, Придніпровське, Кізомис, Понятівка, Садове, Дніпровське, Янтарне, Білозерка, Томина Балка, Микільське, Берислав, Дудчани, Качкарівка, Гаврилівка, Новоберислав та Херсон.

Військові РФ поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Пошкоджені 10 приватних будинків, кооператив, гаражне приміщення та компанія газотранспортної системи — снаряди влучили у газопровід, теплопровід, сонячні колектори, опорні конструкції. Через російську агресію продуктами горіння отруїлися 10 людей.

Раніше очільник ОВА повідомив, що вночі 4 квітня російські військові упродовж трьох годин обстрілювали Понятівку Херcонської області. Після атаки жителі села почали скаржитись на проблеми із зором та диханням.

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