Якщо США не побачать зрушень щодо гуманітарної ситуації в Газі, відбудуться зміни в американській політиці. Так заявив 4 квітня під час телефонної розмови президент США Джо Байден прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу.

Про це пише Reuters.

Байден підкреслив, що гуманітарна ситуація в Газі неприйнятна, Ізраїль має вжити заходів для вирішення кризи та захисту цивільних людей. Зазначається, що Джо Байден ясно дав зрозуміти, що політика США щодо Гази визначатиметься конкретними кроками Ізраїлю у гуманітарній сфері.

30-хвилинна бесіда стала першою телефонною розмовою двох лідерів після того, як внаслідок ізраїльської атаки в секторі Газа загинули семеро співробітників гуманітарної організації World Central Kitchen.

Під час брифінгу держсекретар Ентоні Блінкен наголосив, що Ізраїль як демократична країна має цінувати людське життя.

"Якщо ми не побачимо тих змін, які нам потрібно побачити, то відбудуться зміни у нашій власній політиці. Ізраїль – це не ХАМАС. Ізраїль – демократія, ХАМАС – терористична організація. А демократичні країни надають найвищої цінності людському життю – кожному людському життю", — сказав Ентоні Блінкен.

За словами самого Байдена, Ізраїлю необхідно оголосити та реалізувати низку конкретних кроків щодо усунення втрат серед цивільних та безпеки співробітників гуманітарних організацій.

Водночас офіційний представник Ради національної безпеки Джон Кірбі підкреслив, що Вашингтон "сподівається побачити деякі оголошення про зміни найближчими годинами та днями".

Ізраїль вже заявив, що скорегує тактику війни в Газі після загибелі семи працівників гуманітарних організацій під час авіаударів. Ізраїльські військові визнали це великою помилкою. Результати розслідування обіцяють оприлюднити незабаром.