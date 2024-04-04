Останні новини Харкова та Харківської області за 5 квітня 2024 року: усе, що відбувається в регіоні сьогодні в онлайн-стрічці від редакції Суспільне Харків.
Графік відключень світла у Харкові та області на 6-10 квітня від ОВА
Відповідно до графіка, світло вимикатимуть у всіх районах Харкова щодня протягом 6-10 квітня. У Харкові та області передбачені відключення на сім годин у шість черг:
- 17:00 — 00:00;
- 05:00 — 12:00;
- 08:00 — 15:00;
- 12:00 — 19:00;
- 13:00 — 20:00;
- 16:00 — 23:00.
Завантажити графік можна за посиланням.
Екскерівниці апарату Харківської ОВА обрали запобіжний захід за підозрою в махінаціях з системою "Шлях"
5 квітня Шевченківський райсуд Києва обрав колишній керівниці апарату Харківської обладміністрації Вікторії Белявцевій запобіжний захід за підозрою в організації незаконного перетину кордону чоловіками призовного віку.
Про це експосадовиця повідомила на власній сторінці у Facebook.
"За відсутності доказів слідчий суддя прийняла обґрунтоване рішення про особисте зобов'язання з'являтися за викликом. Натомість прокурор просив тримання під вартою з можливістю внесення застави", — сказано в повідомленні.
У дописі Белявцева написала, що вважає підозру "політичним тиском" та планує її оскаржувати.
Погода на 6 квітня у Харкові та області: дані гідрометцентру
- Мінлива хмарність;
- Вночі без істотних опадів, слабкий туман;
- Вдень місцями та в Харкові невеликий короткочасний дощ, в області — гроза;
- Вітер південно-західний, 7-12 м/с;
- Температура повітря в Харківській області: вночі 0-5° тепла, вдень 13-18°;
- Температура повітря в Харкові: вночі 1-3° тепла, вдень 14-16°.
Що відбувається на подвір'ї багатоповерхівки в Харкові, в яку понад добу тому влучив "Шахед": фоторепортаж
На подвір’ї 14-поверхівки у Новобаварському районі, в яку вночі 4 квітня влучив російський безпілотник, комунальники прибирають будівельне сміття та ріжуть osb-плити, щоб встановити замість вікон.
Мешканці кажуть, що електрики в будинку немає, повідомляє кореспондент Суспільне Харків.
Стан поранених внаслідок ударів "Шахедами" по Харкову вночі 4 квітня
Наймолодшому пацієнту 26 років, йому надали допомогу та відпустили додому, розповів Суспільне Харків керівник лікарні в Харкові Костянтин Лобойко.
Найстаршою пораненою є 71-річна жінка, яка нині перебуває у відділенні нейрохірургії.
Аварійні відключення застосовують у Харкові
З 07:00 5 квітня у Харкові — аварійні відключення електрики внаслідок технологічної аварії в мережах, повідомила пресслужба "Укренерго".
Без світла на Харківщині — 550 тисяч абонентів, близько 330 тисяч з них — у Харкові, повідомила пресслужба Міненерго.
Ситуація з енергопостачанням лишається складною для 17 населених пунктів регіону, в етері нацмарафону розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Водоканалізаційні системи заживлені. Лікарні мають змогу працювати автономно. Найбільша проблема — електроенергія для населення. Промисловість отримує світло погодинно", — зазначив Синєгубов.
39-річний поранений рятувальник — у легкому стані
Про це Суспільне Харків повідомив речник ДСНС Харківщини Євген Василенко.
4 квітня він, за словами речника, стояв неподалік епіцентру влучання РФ по Харкову, внаслідок якого загинули троє водіїв ДСНС.
Тролейбуси № 3, 5, 6 і 24 почали ходити у Харкові
Транспорт припиняв курсування після знеструмлення внаслідок ударів РФ 22 березня. Загалом тролейбуси у місті курсують за 12 маршрутами, повідомили у міській раді.
Стан поранених внаслідок ударів по Харкову вночі 4 квітня: дані ОВА
П'ятеро з 12 поранених, про яких повідомляли раніше, залишаються в лікарні, повідомила пресслужба Харківської ОВА.
- 63-річний працівник "Харківгазу" та ще один 66-річний чоловік перебувають у лікарні в тяжкому стані;
- 34-річний поранений — у стані середньої тяжкості;
- двоє інших поранених — у легкому стані.
Пожежі в екосистемах за добу: дані ДСНС
- Два гектари сухої трави між селами Липці та Веселе вигоріли внаслідок російських обстрілів;
- Загалом близько 34 гектарів вигоріли в екосистемах Харківщини за добу.
Розмінування Харківщини за добу: дані ОВА
Упродовж 4 квітня зведені групи вибухотехніків провели розмінування 209,2 гектарів Харківщини, знищили 451 вибухонебезпечний предмет, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Обстріли Харківщини: дані ОВА
Артилерійських та мінометних ударів Росії зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка та інші, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
- По Глибокому Харківського району о 17:06 4 квітня завдали удару керованою авіабомбою;
- У Кіндрашівці внаслідок влучання горіли господарчі споруди, будинок та два автомобілі.
Ввечері 4 квітня росіяни влучили в землю біля цивільної станції техобслуговування у Харкові
РФ атакувала під час повітряної тривоги о 22:00, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Пошкоджені чотири автомобілі та вікна п'ятиповерхівки
Обстріли Харківщини: дані поліції
- У Харківському районі близько 10:55 4 квітня внаслідок обстрілу військовими РФ Глибокого пошкоджень зазнало приміщення навчального закладу, а також двоповерхові багатоквартирні будинки, в одному з яких зайнялася пожежа. Протягом 4 та вночі 5 квітня росіяни били ракетами, зокрема "Іскандером-М", по Коротичу щонайменше шість разів;
- У Куп'янському районі внаслідок російських обстрілів: о 14:00 у Кіндрашівці загорівся житловий будинок, близько 15:30 — загорілася хвойна підстилка в лісі біля Колісниківки, близько 22:07 — зайнялися житлові будинки в Кучерівці;
- Близько 04:00 5 квітня внаслідок обстрілу зі "Смерча" Борової пошкоджені два приватні будинки та цивільний автомобіль;
- О 10:00 росіяни обстріляли приватне домоволодіння з дрона у Землянках, також обстрілом з "Граду" зруйновані два будинки в Чернещині;
- Близько 14:00 у Гатищі Вовчанської громади внаслідок прямого влучання російського БПЛА повністю зруйнований будинок, пошкоджені господарчі будівлі.
Ранкове зведення Генштабу ЗСУ 5 квітня
- Протягом минулої доби авіаційних ударів РФ зазнало Огірцеве Харківської області;
- На Куп'янському напрямку 4 квітня росіяни не штурмували.
У Харкові тимчасово не курсують поїзди метро
Тимчасова зупинка руху пов'язана з ситуацією в енергосистемі, зазначили в пресслужбі метрополітену.
Доповнено о 09:00: Рух поїздів метро відновили, повідомили у "Харківському метрополітені".
Погода на 5 квітня: дані Харківського гідрометцентру
- Мінлива хмарність;
- Без істотних опадів;
- Вітер північний, 5-10 м/с;
- Температура повітря на Харківщині: вночі 2-7° тепла, вдень 12-17°;
- Температура повітря у Харкові: вночі 3-5° тепла, вдень 13-15°.
З 5 квітня знову курсуватиме приміський поїзд №6852 Дубове — Харків-Пасажирський
Про це повідомила пресслужба "Південної залізниці".