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Головні новини Харкова та області 5 квітня: графік відключень світла на 6-10 квітня, запобіжний захід експосадовиці ОВА
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Головні новини Харкова та області 5 квітня: графік відключень світла на 6-10 квітня, запобіжний захід експосадовиці ОВА

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Держпром у Харкові
Банер з віршем Шевченка на розбитому РФ Будинку рад у Харкові, квітень 2024 року. Суспільне Харків/Марія Солодовнік

Останні новини Харкова та Харківської області за 5 квітня 2024 року: усе, що відбувається в регіоні сьогодні в онлайн-стрічці від редакції Суспільне Харків.

Графік відключень світла у Харкові та області на 6-10 квітня від ОВА

Відповідно до графіка, світло вимикатимуть у всіх районах Харкова щодня протягом 6-10 квітня. У Харкові та області передбачені відключення на сім годин у шість черг:

  1. 17:00 — 00:00;
  2. 05:00 — 12:00;
  3. 08:00 — 15:00;
  4. 12:00 — 19:00;
  5. 13:00 — 20:00;
  6. 16:00 — 23:00.

Завантажити графік можна за посиланням.

Екскерівниці апарату Харківської ОВА обрали запобіжний захід за підозрою в махінаціях з системою "Шлях"

5 квітня Шевченківський райсуд Києва обрав колишній керівниці апарату Харківської обладміністрації Вікторії Белявцевій запобіжний захід за підозрою в організації незаконного перетину кордону чоловіками призовного віку.

Про це експосадовиця повідомила на власній сторінці у Facebook.

"За відсутності доказів слідчий суддя прийняла обґрунтоване рішення про особисте зобов'язання з'являтися за викликом. Натомість прокурор просив тримання під вартою з можливістю внесення застави", — сказано в повідомленні.

У дописі Белявцева написала, що вважає підозру "політичним тиском" та планує її оскаржувати.

Погода на 6 квітня у Харкові та області: дані гідрометцентру

  • Мінлива хмарність;
  • Вночі без істотних опадів, слабкий туман;
  • Вдень місцями та в Харкові невеликий короткочасний дощ, в області — гроза;
  • Вітер південно-західний, 7-12 м/с;
  • Температура повітря в Харківській області: вночі 0-5° тепла, вдень 13-18°;
  • Температура повітря в Харкові: вночі 1-3° тепла, вдень 14-16°.

Що відбувається на подвір'ї багатоповерхівки в Харкові, в яку понад добу тому влучив "Шахед": фоторепортаж

На подвір’ї 14-поверхівки у Новобаварському районі, в яку вночі 4 квітня влучив російський безпілотник, комунальники прибирають будівельне сміття та ріжуть osb-плити, щоб встановити замість вікон.

Мешканці кажуть, що електрики в будинку немає, повідомляє кореспондент Суспільне Харків.

Головні новини Харкова та області 5 квітня: аварійні відключення застосовують у Харкові
Вид з багатоповерхівки в Харкові, в яку напередодні влучив "Шахед", 5 квітня 2024 року. Суспільне Харків/Дмитро Гребінник

Головні новини Харкова та області 5 квітня: аварійні відключення застосовують у Харкові
Комунальники ріжуть osb-плити, щоб вставляти їх у вікна багатоповерхівки, в яку напередодні влучив "Шахед", Харків, 5 квітня 2024 року. Суспільне Харків/Дмитро Гребінник

Головні новини Харкова та області 5 квітня: аварійні відключення застосовують у Харкові
Благодійники роздають обіди жителя Харкова біля місця російських влучань, 5 квітня 2024 року . Суспільне Харків/Дмитро Гребінник

Стан поранених внаслідок ударів "Шахедами" по Харкову вночі 4 квітня

Наймолодшому пацієнту 26 років, йому надали допомогу та відпустили додому, розповів Суспільне Харків керівник лікарні в Харкові Костянтин Лобойко.

Найстаршою пораненою є 71-річна жінка, яка нині перебуває у відділенні нейрохірургії.

Аварійні відключення застосовують у Харкові

З 07:00 5 квітня у Харкові — аварійні відключення електрики внаслідок технологічної аварії в мережах, повідомила пресслужба "Укренерго".

Без світла на Харківщині — 550 тисяч абонентів, близько 330 тисяч з них — у Харкові, повідомила пресслужба Міненерго.

Ситуація з енергопостачанням лишається складною для 17 населених пунктів регіону, в етері нацмарафону розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Водоканалізаційні системи заживлені. Лікарні мають змогу працювати автономно. Найбільша проблема — електроенергія для населення. Промисловість отримує світло погодинно", — зазначив Синєгубов.

39-річний поранений рятувальник — у легкому стані

Про це Суспільне Харків повідомив речник ДСНС Харківщини Євген Василенко.

4 квітня він, за словами речника, стояв неподалік епіцентру влучання РФ по Харкову, внаслідок якого загинули троє водіїв ДСНС.

Тролейбуси № 3, 5, 6 і 24 почали ходити у Харкові

Транспорт припиняв курсування після знеструмлення внаслідок ударів РФ 22 березня. Загалом тролейбуси у місті курсують за 12 маршрутами, повідомили у міській раді.

Стан поранених внаслідок ударів по Харкову вночі 4 квітня: дані ОВА

П'ятеро з 12 поранених, про яких повідомляли раніше, залишаються в лікарні, повідомила пресслужба Харківської ОВА.

  • 63-річний працівник "Харківгазу" та ще один 66-річний чоловік перебувають у лікарні в тяжкому стані;
  • 34-річний поранений — у стані середньої тяжкості;
  • двоє інших поранених — у легкому стані.

Пожежі в екосистемах за добу: дані ДСНС

  • Два гектари сухої трави між селами Липці та Веселе вигоріли внаслідок російських обстрілів;
  • Загалом близько 34 гектарів вигоріли в екосистемах Харківщини за добу.

Розмінування Харківщини за добу: дані ОВА

Упродовж 4 квітня зведені групи вибухотехніків провели розмінування 209,2 гектарів Харківщини, знищили 451 вибухонебезпечний предмет, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Обстріли Харківщини: дані ОВА

Артилерійських та мінометних ударів Росії зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка та інші, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

  • По Глибокому Харківського району о 17:06 4 квітня завдали удару керованою авіабомбою;
  • У Кіндрашівці внаслідок влучання горіли господарчі споруди, будинок та два автомобілі.

Ввечері 4 квітня росіяни влучили в землю біля цивільної станції техобслуговування у Харкові

РФ атакувала під час повітряної тривоги о 22:00, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Пошкоджені чотири автомобілі та вікна п'ятиповерхівки

Обстріли Харківщини: дані поліції

  • У Харківському районі близько 10:55 4 квітня внаслідок обстрілу військовими РФ Глибокого пошкоджень зазнало приміщення навчального закладу, а також двоповерхові багатоквартирні будинки, в одному з яких зайнялася пожежа. Протягом 4 та вночі 5 квітня росіяни били ракетами, зокрема "Іскандером-М", по Коротичу щонайменше шість разів;
  • У Куп'янському районі внаслідок російських обстрілів: о 14:00 у Кіндрашівці загорівся житловий будинок, близько 15:30 — загорілася хвойна підстилка в лісі біля Колісниківки, близько 22:07 — зайнялися житлові будинки в Кучерівці;
  • Близько 04:00 5 квітня внаслідок обстрілу зі "Смерча" Борової пошкоджені два приватні будинки та цивільний автомобіль;
  • О 10:00 росіяни обстріляли приватне домоволодіння з дрона у Землянках, також обстрілом з "Граду" зруйновані два будинки в Чернещині;
  • Близько 14:00 у Гатищі Вовчанської громади внаслідок прямого влучання російського БПЛА повністю зруйнований будинок, пошкоджені господарчі будівлі.

Ранкове зведення Генштабу ЗСУ 5 квітня

  • Протягом минулої доби авіаційних ударів РФ зазнало Огірцеве Харківської області;
  • На Куп'янському напрямку 4 квітня росіяни не штурмували.

У Харкові тимчасово не курсують поїзди метро

Тимчасова зупинка руху пов'язана з ситуацією в енергосистемі, зазначили в пресслужбі метрополітену.

Доповнено о 09:00: Рух поїздів метро відновили, повідомили у "Харківському метрополітені".

Погода на 5 квітня: дані Харківського гідрометцентру

  • Мінлива хмарність;
  • Без істотних опадів;
  • Вітер північний, 5-10 м/с;
  • Температура повітря на Харківщині: вночі 2-7° тепла, вдень 12-17°;
  • Температура повітря у Харкові: вночі 3-5° тепла, вдень 13-15°.

З 5 квітня знову курсуватиме приміський поїзд №6852 Дубове — Харків-Пасажирський

Про це повідомила пресслужба "Південної залізниці".

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