Екскерівниці апарату Харківської ОВА обрали запобіжний захід за підозрою в махінаціях з системою "Шлях"

5 квітня Шевченківський райсуд Києва обрав колишній керівниці апарату Харківської обладміністрації Вікторії Белявцевій запобіжний захід за підозрою в організації незаконного перетину кордону чоловіками призовного віку.

Про це експосадовиця повідомила на власній сторінці у Facebook.

"За відсутності доказів слідчий суддя прийняла обґрунтоване рішення про особисте зобов'язання з'являтися за викликом. Натомість прокурор просив тримання під вартою з можливістю внесення застави", — сказано в повідомленні.

У дописі Белявцева написала, що вважає підозру "політичним тиском" та планує її оскаржувати.