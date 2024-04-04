НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Безплатна зачіска та розважальна програма: у село на Миколаївщині приїздили перукарі та волонтери з благодійною місією
ВОЛОНТЕРИБлагодійністьРегіони

Безплатна зачіска та розважальна програма: у село на Миколаївщині приїздили перукарі та волонтери з благодійною місією

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

У селі Новогригорівка, що на Миколаївщині, четвертого квітня перукарі безкоштовно робили зачіски місцевим. Тим часом волонтери організували розважальну програму для дітей.

Кореспонденти Суспільного відвідали подію.

Зі слів організаторки Яни, вона неодноразово приїздила у Новогригорівку з допомогою для населення. Кожного разу питають жителів про їх потреби, додає волонтерка.

"Вони сказали, що дуже хотіли привести себе в порядок, свою жіночність повернути. Саме сьогодні ми говоримо про красу і показуємо її, що не дивлячись на обставини, які вони переживають, вони залишаються жіночними, гарними”, — каже жінка.

Волонтерка Яна.
Волонтерка Яна. Фото: Катерина Шелест/Суспільне Миколаїв

Юлія працює перукаркою 12 років, волонтерить втретє.

"Коли Яна виставила пост, що їм потрібен перукар для того, щоб жінок робити гарними, у яких немає можливості, то я була згодна. Тепер воно як наркотик, хочеться”, — говорить благодійниця.

Жителька Новогригорівки Ірина не була у перукаря три місяці. Говорить, дізнавшись про волонтерську ініціативу прийшла оновити зачіску.

"Сьогодні прийшла постригтися, зачіска моя називається — "Гарна жінка" (перукар). По простому підстригли. Так і все, українська жінка”, — каже вона.

1
Місцеві жителі Новогригорівки у перукарні. Фото: Катерина Шелест/Суспільне Миколаїв
1
Місцеві жителі Новогригорівки у перукарні. Фото: Катерина Шелест/Суспільне Миколаїв
1
Перукарка Юлія. Фото: Катерина Шелест/Суспільне Миколаїв
1
Місцеві жителі Новогригорівки у перукарні. Фото: Катерина Шелест/Суспільне Миколаїв

Оновили зачіски 36 людей, серед них п’ятеро дітей.

Крім того, волонтери організували розважальну програму для дітей. Хлопці та дівчата виконували психологічні вправи, гралися та танцювали, розповідає благодійниця Марина.

"Працюємо ми по ось такій книжечці "Ведмедик Упанчик у Новому лісі" — це терапевтична книжка-казка, яка допомагає діткам пережити події, завдяки казці та героям. У нас ось є ведмедик Упанчик з яким ми знайомимося, з його історією, і допомагаємо йому, завдяки іграм, вийти з ситуації, в яку він потрапив", — розповідає Марина.

1
Благодійниця Марина. Фото: Катерина Шелест/Суспільне Миколаїв
1
Діти на розважальній програмі. Фото: Катерина Шелест/Суспільне Миколаїв
1
Діти на розважальній програмі. Фото: Катерина Шелест/Суспільне Миколаїв
1
Діти на розважальній програмі. Фото: Катерина Шелест/Суспільне Миколаїв
1
Діти на розважальній програмі. Фото: Катерина Шелест/Суспільне Миколаїв

Програму реалізують за підтримки благодійного фонду "Спадщина".

Слідкуйте за головними новинами Миколаєва та області у Telegram, Viber, YouTube, Facebook та Instagram.

Топ дня
ТЦК будуть викликати для перевірки громадян, які досягли 25-річного віку — Генштаб
ТЦК викликатимуть для перевірки громадян, які досягли 25-річного віку — Генштаб
Володимир Зеленський
Зеленський ввів у дію санкції проти бізнесменів та низки українських компаній
Служба безпеки України
СБУ дронами знищила щонайменше 6 літаків на аеродромі "Морозовськ" у РФ — джерела Важливо
Протиповітряна оборона України
Українські військові вночі знищили 13 "шахедів" — Повітряні сили
Спалена техніка РФ
Понад 850 солдатів, 15 танків та 50 артсистем: Генштаб назвав втрати Росії за добу

Вибір редакції
гроші, гривні
Як і хто зберігає гроші, золоті злитки та коштовності, вилучені під час обшуків у підозрюваних в корупції чи хабарництві
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
Дізнайтесь більше
Церква, ЗСУ
Як священник на протезах разом з фондом "Безстрашні" допомагають воїнам на передовій. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
Як отець на протезах разом з фондом "Безстрашні" допомагають воїнам на передовій
"Взяв баян і вирушив на фронт". Як отець на протезах разом з фондом "Безстрашні" допомагають воїнам на передовій
Кейсевак для евакуації бійців з фронту
Миколаївські волонтери переробляють автомобілі для евакуації бійців з лінії фронту
Діти з ТОТ, повернення на підконтрольну дітей, Херсонщина
З сімох дітей, яких повернули на підконтрольну Україні територію, четверо з Херсонщини
На початок