У селі Новогригорівка, що на Миколаївщині, четвертого квітня перукарі безкоштовно робили зачіски місцевим. Тим часом волонтери організували розважальну програму для дітей.

Кореспонденти Суспільного відвідали подію.

Зі слів організаторки Яни, вона неодноразово приїздила у Новогригорівку з допомогою для населення. Кожного разу питають жителів про їх потреби, додає волонтерка.

"Вони сказали, що дуже хотіли привести себе в порядок, свою жіночність повернути. Саме сьогодні ми говоримо про красу і показуємо її, що не дивлячись на обставини, які вони переживають, вони залишаються жіночними, гарними”, — каже жінка.

Волонтерка Яна. Фото: Катерина Шелест/Суспільне Миколаїв

Юлія працює перукаркою 12 років, волонтерить втретє.

"Коли Яна виставила пост, що їм потрібен перукар для того, щоб жінок робити гарними, у яких немає можливості, то я була згодна. Тепер воно як наркотик, хочеться”, — говорить благодійниця.

Жителька Новогригорівки Ірина не була у перукаря три місяці. Говорить, дізнавшись про волонтерську ініціативу прийшла оновити зачіску.

"Сьогодні прийшла постригтися, зачіска моя називається — "Гарна жінка" (перукар). По простому підстригли. Так і все, українська жінка”, — каже вона.

Місцеві жителі Новогригорівки у перукарні. Фото: Катерина Шелест/Суспільне Миколаїв Місцеві жителі Новогригорівки у перукарні. Фото: Катерина Шелест/Суспільне Миколаїв Перукарка Юлія. Фото: Катерина Шелест/Суспільне Миколаїв Місцеві жителі Новогригорівки у перукарні. Фото: Катерина Шелест/Суспільне Миколаїв

Оновили зачіски 36 людей, серед них п’ятеро дітей.

Крім того, волонтери організували розважальну програму для дітей. Хлопці та дівчата виконували психологічні вправи, гралися та танцювали, розповідає благодійниця Марина.

"Працюємо ми по ось такій книжечці "Ведмедик Упанчик у Новому лісі" — це терапевтична книжка-казка, яка допомагає діткам пережити події, завдяки казці та героям. У нас ось є ведмедик Упанчик з яким ми знайомимося, з його історією, і допомагаємо йому, завдяки іграм, вийти з ситуації, в яку він потрапив", — розповідає Марина.

Благодійниця Марина. Фото: Катерина Шелест/Суспільне Миколаїв Діти на розважальній програмі. Фото: Катерина Шелест/Суспільне Миколаїв Діти на розважальній програмі. Фото: Катерина Шелест/Суспільне Миколаїв Діти на розважальній програмі. Фото: Катерина Шелест/Суспільне Миколаїв Діти на розважальній програмі. Фото: Катерина Шелест/Суспільне Миколаїв

Програму реалізують за підтримки благодійного фонду "Спадщина".

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