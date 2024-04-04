У селищі Пісківка Бучанського району на Київщині почали зводити новий багатоквартирний будинок замість житла, в яке влучила російська авіабомба на початку повномасштабного вторгнення.

Про це йдеться у дописі Facebook Служби відновлення і розвитку інфраструктури у Київській області.

Житловий будинок по вул. Привокзальна, 5 постраждав від авіаудару військ РФ в березні 2022 року, коли росіяни скидали бомби на житлові квартали селища.

Ступінь пошкодження не дозволяв відремонтувати об'єкт, тож руїни довелося демонтувати. Нині будівельники лаштують бетонний фундамент для нової споруди на цьому місці.

Проєкт відновлення, крім зведення будівлі, передбачає повне оновлення інженерних мереж: електрики, опалення, вентиляції, водопостачання, каналізації. Фасад будинку планують утеплити. У квартирах та в місцях загального користування майстри виконають внутрішнє оздоблення. У кожному помешканні встановлять бойлери, електричні котли та кухонні плити.

У Службі відновлення і розвитку інфраструктури сподіваються, що до кінця року мешканці будинку по вул. Привокзальна, 5 у Пісківці зможуть повернутися у власні оселі.

Що відомо про відновлення Київщини

Унаслідок бойових дій навколо Києва в лютому-березні 2022 року на Київщині зафіксовані руйнування у 46 з 69 територіальних громад. Критичних руйнувань завдано в Бучанській, Ірпінській, Гостомельській, Бородянській, Макарівській, Великодимерській та Пісківській територіальних громадах.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ в області були зруйновані чи пошкоджені понад 28 тисяч об'єктів. Основний "удар" припав на житло — 24,3 тис. будівель. Крім цього, постраждали 227 шкіл та садочків, 125 адмінбудівель і ЦНАПів, 128 медичних закладів, 138 культурних та релігійних споруд.

У лютому 2024 року на Київщині відновили повністю та частково зі збереженням функціонального призначення — майже 17 тис. об'єктів, з них — понад 15 тис. житлових будинків.

Коштом обласного бюджету відновлюють 93 приватні будинки у 5 районах області, а також понад 60 приватних будинків у Ірпені навпроти ЖК "Ірпінські Липки". Активно допомагають міжнародні організації УВКБ ООН, фонд GEM.

Минулого року на Київщині створили Каталог відновлення області, де можна дізнатись про відремонтовані об'єкти за кошти держбюджету протягом 2022 року.

Спостерігати за процесом відновлення 18 багатоквартирних будинків на Київщині, на відбудову яких збирає платформа UNITED24, можна на інтерактивній карті.

Також у Київській області створили Спостережну раду з питань відбудови. Її основне завдання — контролювати всі етапи відновлення від планування до завершення проєктів. Працює і робоча група, яка виявлятиме корупцію під час відбудови.

У січні 2024 року в КОВА заявили, що розривають договори з недобросовісними підрядниками.