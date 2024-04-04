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У ліфті столичної багатоповерхівки живцем згорів чоловік
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У ліфті столичної багатоповерхівки живцем згорів чоловік

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У ліфті столичної багатоповерхівки живцем згорів чоловік
Пожежники гасять займання . Фото: ДСНС у м. Києві

Вночі 4 квітня 2024 року на вул. Героїв Дніпра, що в Оболонському районі столиці зайнявся ліфт у житловому дев'ятиповерховому будинку. Під час гасіння вогню рятувальники виявили тіло чоловіка.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС м. Києва.

"На місці було встановлено, що сталось загоряння в ліфті на 3 поверсі 9-поверхового житлового будинку. Під час гасіння пожежі, в кабіні ліфта рятувальники виявили тіло чоловічої статі", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок пожежі обшивка ліфта згоріла повністю, пошкоджено двері ліфта, а також закопчені стеля та коридор з 3 по 9 поверхи.

На місці працювало 15 вогнеборців та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

Раніше повідомлялося, що на Київщині через несправну електропроводку загинула мати та її 7-річний син. Ще двоє дітей опинилися у лікарні.

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