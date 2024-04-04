НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Акцент на лікуванні контузій і психотравм: київський реабілітаційний центр "Лісова поляна" співпрацюватиме з МОЗ
МОЗРеабілітаціяЗДОРОВ’ЯМЕДИЦИНАРегіони

Акцент на лікуванні контузій і психотравм: київський реабілітаційний центр "Лісова поляна" співпрацюватиме з МОЗ

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Центр психічного здоров'я та реабілітації Лісова поляна співпрацюватиме з МОЗ
Глава МОЗ Віктор Ляшко і керівниця Центру психічного здоров'я та реабілітації "Лісова поляна" Ксенія Возніцина підписують Меморандум про співпрацю, Київ, 4 квітня 2024 р. Cуспільне/Ліля Гончарук

Київський реабілітаційний центр "Лісова поляна" підписав меморандум про співпрацю з Міністерством охорони здоров'я. У закладі лікуватимуть стресові і психологічні травми військових та цивільних, спираючись на передовий світовий досвід. Центр також навчатиме інших фахівців методам надання реабілітаційної допомоги.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка Суспільного.

Від сьогодні, 4 квітня, Центр психічного здоров'я та реабілітації "Лісова поляна" став 7-м Центром досконалості МОЗ. Відповідний меморандум у стінах закладу підписали очільник міністерства Віктор Ляшко і директорка центру Ксенія Возніцина.

Міністерство охорони здоров'я на початку року домовилося з шістьома медзакладами України про створення в них Центрів досконалості. Вони стануть осередками впровадження нових доказових методів надання реабілітаційної допомоги і базами для підготовки фахівців реабілітаційних команд з усієї країни.

МОЗ та "Лісова поляна" спільно працюватимуть над зміною підходів у лікуванні легкої черепно-мозкової травми (контузії) і психотравми, яку пацієнти отримали через війну.

Акцент на лікуванні контузій і психотравм: київський реабілітаційний центр "Лісова поляна" співпрацюватиме з МОЗ
Центр психічного здоров'я та реабілітації "Лісова поляна", Київ, 4 квітня 2024 р. Фото: Міністерство охорони здоров'я/Facebook

У Центрі психічного здоров'я та реабілітації "Лісова поляна" допомагають військовим зі складними стресовими розладами, а також цивільним з окупованих територій і полоненим.

"Через триваючу війну та постійні атаки ворога запит на цей вид допомоги значно зріс і серед військових, і серед цивільних. "Лісова поляна" має унікальний досвід у цій сфері", — зазначив глава МОЗ Віктор Ляшко.

У "Лісовій поляні" функціонує зал фізичної терапії, кабінет психотерапії, кабінет когнітивних занять.

Акцент на лікуванні контузій і психотравм: київський реабілітаційний центр "Лісова поляна" співпрацюватиме з МОЗ
Зал фізичної реабілітації в Центрі психічного здоров'я та реабілітації "Лісова поляна", Київ, 4 квітня 2024 р. Cуспільне/Ліля Гончарук
"Літом 2014-го ми об'єднали лікарів і психологів під одним дахом. Ми займаємось "невидимими пораненнями": легка мозкова травма (контузія) від вибухової хвилі. Від правильного лікування та реабілітації залежить, чи буде такий "автограф війни" зберігатись у людей на довгі роки. Наш центр також працює з тими, хто пережив полоні і тортури", — розповіла директорка закладу Ксенія Возніцина.

Вона додала, що співробітники київського центру навчають велику кількість колег, випускають навчальні матеріали і наукові праці.

Акцент на лікуванні контузій і психотравм: київський реабілітаційний центр "Лісова поляна" співпрацюватиме з МОЗ
Центр психічного здоров'я та реабілітації "Лісова поляна", Київ, 4 квітня 2024 р. Cуспільне/Ліля Гончарук

Очільник МОЗ зауважив, що Україна нині вибудовує найкращу систему реабілітації в Європі, взявши за основу досвід Ізраїлю. Зокрема, ухвалене рішення розбудовувати реабілітаційні відділення на базі існуючих лікарень.

"У нас був акцент на фізичну реабілітацію, сьогодні підписали меморандум, який буде працювати над ментальним здоров'ям", — зауважив Віктор Ляшко.

Акцент на лікуванні контузій і психотравм: київський реабілітаційний центр "Лісова поляна" співпрацюватиме з МОЗ
VR–терапія у "Лісовій поляні": у спеціальних окулярах демонструють відео, що вчить заспокоюватись і правильно дихати. Cуспільне/Ліля Гончарук

Концепція розвитку київського центру "Лісова поляна" передбачає створення філій у різних регіонах України. Планується і масштабна реновація закладу завдяки залученим коштам донорів.

Топ дня
ТЦК будуть викликати для перевірки громадян, які досягли 25-річного віку — Генштаб
ТЦК викликатимуть для перевірки громадян, які досягли 25-річного віку — Генштаб
Володимир Зеленський
Зеленський ввів у дію санкції проти бізнесменів та низки українських компаній
Служба безпеки України
СБУ дронами знищила щонайменше 6 літаків на аеродромі "Морозовськ" у РФ — джерела Важливо
Протиповітряна оборона України
Українські військові вночі знищили 13 "шахедів" — Повітряні сили
Спалена техніка РФ
Понад 850 солдатів, 15 танків та 50 артсистем: Генштаб назвав втрати Росії за добу

Вибір редакції
гроші, гривні
Як і хто зберігає гроші, золоті злитки та коштовності, вилучені під час обшуків у підозрюваних в корупції чи хабарництві
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
Дізнайтесь більше
Уряд розширив можливості застосування телемедицини в реабілітації
Уряд розширив можливості застосування телемедицини в реабілітації
Військовослужбовці ЗСУ
МОЗ перевірило роботу військово-лікарських комісій у Києві: результати
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військовий ПТСР
За три роки кількість пацієнтів з ПТСР в Україні зросла майже у чотири рази — МОЗ
На початок