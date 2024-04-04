Київський реабілітаційний центр "Лісова поляна" підписав меморандум про співпрацю з Міністерством охорони здоров'я. У закладі лікуватимуть стресові і психологічні травми військових та цивільних, спираючись на передовий світовий досвід. Центр також навчатиме інших фахівців методам надання реабілітаційної допомоги.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка Суспільного.

Від сьогодні, 4 квітня, Центр психічного здоров'я та реабілітації "Лісова поляна" став 7-м Центром досконалості МОЗ. Відповідний меморандум у стінах закладу підписали очільник міністерства Віктор Ляшко і директорка центру Ксенія Возніцина.

Міністерство охорони здоров'я на початку року домовилося з шістьома медзакладами України про створення в них Центрів досконалості. Вони стануть осередками впровадження нових доказових методів надання реабілітаційної допомоги і базами для підготовки фахівців реабілітаційних команд з усієї країни.

МОЗ та "Лісова поляна" спільно працюватимуть над зміною підходів у лікуванні легкої черепно-мозкової травми (контузії) і психотравми, яку пацієнти отримали через війну.

Центр психічного здоров'я та реабілітації "Лісова поляна", Київ, 4 квітня 2024 р. Фото: Міністерство охорони здоров'я/Facebook

У Центрі психічного здоров'я та реабілітації "Лісова поляна" допомагають військовим зі складними стресовими розладами, а також цивільним з окупованих територій і полоненим.

"Через триваючу війну та постійні атаки ворога запит на цей вид допомоги значно зріс і серед військових, і серед цивільних. "Лісова поляна" має унікальний досвід у цій сфері", — зазначив глава МОЗ Віктор Ляшко.

У "Лісовій поляні" функціонує зал фізичної терапії, кабінет психотерапії, кабінет когнітивних занять.

Зал фізичної реабілітації в Центрі психічного здоров'я та реабілітації "Лісова поляна", Київ, 4 квітня 2024 р. Cуспільне/Ліля Гончарук

"Літом 2014-го ми об'єднали лікарів і психологів під одним дахом. Ми займаємось "невидимими пораненнями": легка мозкова травма (контузія) від вибухової хвилі. Від правильного лікування та реабілітації залежить, чи буде такий "автограф війни" зберігатись у людей на довгі роки. Наш центр також працює з тими, хто пережив полоні і тортури", — розповіла директорка закладу Ксенія Возніцина.

Вона додала, що співробітники київського центру навчають велику кількість колег, випускають навчальні матеріали і наукові праці.

Центр психічного здоров'я та реабілітації "Лісова поляна", Київ, 4 квітня 2024 р. Cуспільне/Ліля Гончарук

Очільник МОЗ зауважив, що Україна нині вибудовує найкращу систему реабілітації в Європі, взявши за основу досвід Ізраїлю. Зокрема, ухвалене рішення розбудовувати реабілітаційні відділення на базі існуючих лікарень.

"У нас був акцент на фізичну реабілітацію, сьогодні підписали меморандум, який буде працювати над ментальним здоров'ям", — зауважив Віктор Ляшко.

VR–терапія у "Лісовій поляні": у спеціальних окулярах демонструють відео, що вчить заспокоюватись і правильно дихати. Cуспільне/Ліля Гончарук

Концепція розвитку київського центру "Лісова поляна" передбачає створення філій у різних регіонах України. Планується і масштабна реновація закладу завдяки залученим коштам донорів.