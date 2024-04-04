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З початку року в Україні прийнято ще понад півсотні військових стандартів — Міноборони
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З початку року в Україні прийнято ще понад півсотні військових стандартів — Міноборони

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Міноборони
Міністерство оборони України. Міноборони

Від початку цього року в Міноборони, ЗСУ та інших складових сектору безпеки та оборони держави прийнято 54 військових стандарти (найбільше у березні – 37). Майже десяток з них — це стандарти НАТО.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

За словами заступника міністра оборони генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка, йдеться про військові стандарти щодо експлуатації озброєння та військової техніки, безпеки зберігання боєприпасів та вибухових речовин, управління військами, застосування комунікаційних та інформаційних систем, а також стандартів щодо якості товарів, інженерного, авіаційного, медичного забезпечення та інших.

"Запровадження цих стандартів, заснованих на відповідних основоположних стандартах НАТО, підвищує ефективність Збройних Сил України та інших складових Сил оборони України", – розповів Гаврилюк.

Окремо урядовець зазначив, що з 54 військових стандартів, прийнятих з початку 2024 року, 8 — стандарти, передбачені цілями партнерство Україна — НАТО.

Зокрема, щодо проведення тактичних сухопутних операцій, хімічного, біологічного, радіологічного і ядерного захисту, транспортного забезпечення перевезень, медичного забезпечення, застосування комунікаційних та інформаційних систем.

Гаврилюк також поінформував, що у поточному році Міоборони розроблено та прийнято національним органом стандартизації два національні стандарти системи керування життєвим циклом ОВТСистема керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. і наголосив, що Україна чітко дотримується взятих на себе зобов’язань навіть в умовах повномасштабної війни.

Запровадження стандартів НАТО передбачено планом пріоритетних дій уряду у 2024 році. Нагадаю, що у рамках пакета цілей партнерства України з НАТО нашій державі було запропоновано запровадити до 2025 року 219 стандартів Альянсу. Загалом, станом на січень 2024 року, у Північноатлантичному альянсі діяло 1135 стандартів. Наразі зі рекомендованих 219 стандартів НАТО Україна вже запровадила 190 (ще 128 стандартів ми запровадили в ініціативному порядку). До кінця 2024 року плануємо прийняти ще близько 40 стандартів Альянсу у складових сектору безпеки і оборони", – сказав він.

У Міноборони додали, що чисельність стандартів НАТО не є константою. Вони постійно переглядаються і змінюються, до них додаються нові, а деякі скасовуються або переглядаються.

Основна функція стандартів НАТО – взаємосумісність збройних сил. Ця мета закріплена у Хартії про особливе партнерство між Україною і НАТО, підписаній у 1997 році. Стандарти Альянсу регламентують різні сфери діяльності складових сектору безпеки і оборони – від спільної термінології до уніфікації технічних процесів, взаємосумісності озброєння та військової техніки, процедур управління військами та повсякденної діяльності збройних сил членів Альянсу та країн-партнерів.

Військовий стандарт встановлює для загального і неодноразового використання правила та настанови щодо діяльності у сфері оборони та спрямований на досягнення оптимального рівня упорядкування у певній сфері.

27 березня у Міноборони повідомляли, що створили новий структурний підрозділ — департамент планування тилового забезпечення, який формуватиме довгострокові плани закупівель для армії.

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