20 квітня на Трухановому острові у Києві відбудеться благодійний забіг Spartan KYIV 2024 на підтримку Головного управління розвідки Міноборони. Захід проводитиметься з метою збору коштів на протезування і реабілітацію бійця, а також придбання FPV-дронів для підрозділів ГУР.

Про це повідомили на пресконференції у Медіацентрі Україна – Укрінформ.

Забіг на дистанцію 5 кілометрів буде з 20 перешкодами, які треба пройти.

"Насправді це може зробити кожен, тому ми запрошуємо всіх охочих. Особливої підготовки не потрібно, але треба мати гарний настрій, бажання проявити свій характер і допомогти своїм внеском ГУР", — сказав представник української розвідки Євген Єрін.

Планується декілька забігів: для професійних спортсменів, аматорів, спортсменів з порушеннями опорно-рухового апарату. Участь у ньому можна взяти й онлайн.

Для участі потрібно зареєструватися на сайті Spartan Race. Нині вже зареєструвалися понад тисячу охочих, зокрема чимало іноземців.

"Ми очікуємо допомоги від наших міжнародних партнерів, але вони дивляться (на те), як ми самі собі допомагаємо. Важливо підтримувати такі заходи й людей, які знаходяться тут і на передовій", — зазначила представниця КМДА Мирослава Смірнова.

За словами організаторів, під час попереднього забігу, який відбувся 7 жовтня 2023 року зібрали понад 2,5 млн грн. Кошти витратили на закупівлю FPV-дронів і обладнання для роботи БпЛА.

Раніше повідомлялося, що у Бучанській громаді триває збір благодійних коштів на закупівлю безпілотників для Сил оборони. Жителі задонатили понад 3,8 мільйона гривень у межах проєкту "Бучанський дрон".