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У львівському сквері висадили 12 дерев на честь полеглих воїнів
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У львівському сквері висадили 12 дерев на честь полеглих воїнів

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У Львові висадили дерева на пам'ять про загиблих воїнів, 4 квітня 2024
У Львові висадили дерева на пам'ять про загиблих воїнів, 4 квітня 2024. Роман Балук / пресслужба Львівської міської ради

Сьогодні, 4 квітня, у сквері на вулиці Городоцькій родини загиблих військових висадили алею лип у межах акції "Подаруй місту дерево". Згодом на дерева почеплять жетони з інформацією про воїнів.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Алею пам’яті заклали у сквері на вулиці Городоцькій, поруч із цирком. Тут висадили дрібнолисті липи.

"Ми згуртувалися разом, тому що так легше це проживати. Ми ділимося своїми емоціями, ми підтримуємо одне одного. Здебільшого всі воїни поховані на Личаківському кладовищі у Львові, тож ми тримаємося разом і допомагаємо одне одному", – розповіла Богдана Спринчане, дружина загиблого військовослужбовця Олександра Спринчане.

У Львові висадили дерева на пам'ять про загиблих воїнів, 4 квітня 2024
У Львові висадили дерева на пам'ять про загиблих воїнів, 4 квітня 2024. Роман Балук / пресслужба Львівської міської ради

Чоловік Ірини Олександр працював в ІТ, але мобілізувався у перші дні повномасштабного вторгнення. Чоловік очолив групу швидкого реагування. Олександр загинув 5 грудня 2022 року біля Діброви Луганської області.

"Я вирішила посадити дерево, бо мій чоловік Олександр був такий завжди життєрадісний. Я маю історію від побратимів. Коли вони сиділи без зв’язку, вони на індіанський мотив вибирали собі імена. Кожен міг обрати те, що він асоціює з собою. Саша вибрав вічнозелене дерево і для мене це буде символ продовження його пам’яті тут. Також ще хочу посадити якесь дерево в горах, бо це була його стихія. Для мене це дуже пам’ятно і дуже важливо", – каже Ірина Фаріон, дружина загиблого захисника.

У Львові висадили дерева на пам'ять про загиблих воїнів, 4 квітня 2024
У Львові висадили дерева на пам'ять про загиблих воїнів, 4 квітня 2024. Роман Балук / пресслужба Львівської міської ради

Ніколь Цапенко, дружина Григорія-Гайка Степанюка, який загинув на Донеччині, каже, що її чоловік завжди хотів посадити дерево:

"В нього була мрія посадити дуб та квітучу вишню. Коли він проходив навчання в Великобританії, він звідти віз жолуді британських дубів, але так вийшло, що вони загубилися. Він мені завжди казав, що хоче посадити дерево, тому тепер це мій обов’язок. Я думаю, що це буде не останнє дерево, але сьогодні починаємо з липи".

У Львові висадили дерева на пам'ять про загиблих воїнів, 4 квітня 2024
У Львові висадили дерева на пам'ять про загиблих воїнів, 4 квітня 2024. Роман Балук / пресслужба Львівської міської ради

У сквері висадили дерева віком від 8 років, які закупили родини загиблих військових. Це не перша алея пам’яті в місті — дерева на честь полеглих воїнів раніше висадили у парку "Залізна вода". Окрім цього є сквер у Винниках і сакури на Сихові, біля церкви Різдва Пресвятої Богородиці.

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