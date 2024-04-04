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У столичній підземці рятувальники провели для пасажирів тренінги з мінної безпеки
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У столичній підземці рятувальники провели для пасажирів тренінги з мінної безпеки

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У столичній підземці рятувальники провели для пасажирів тренінги з мінної безпеки
Фахівці ДСНС провели тренінги з мінної безпеки для пасажирів столичної підземки, 4 квітня 2024 року. Фото: КМДА

Сьогодні, 4 квітня, з нагоди Міжнародного дня просвіти з питань мінної небезпеки у вестибюлі станції метро "Театральна" пройшли безпекові тренінги для пасажирів підземки. Навчання провели професійні рятувальники й психологи Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Про це йдеться на офіційному порталі Києва.

"У межах інформаційної кампанії пасажирам нагадали, що робити при виявленні підозрілих і вибухонебезпечних предметів, як стабілізувати себе та навколишніх при стресових ситуаціях", — йдеться у повідомленні.

Фахівці ДСНС також наголосили, що, на перший погляд, безпечні речі можуть нашкодити життю і здоров'ю людини, і закликали бути обережними.

Що відомо про виявлення вибухонебезпечних предметів у Києві

Наприкінці березня у Святошинському районі Києві чоловік під час прогулянки виявив гранату. Її знешкодили вибухотехніки.

Дві гранати виявили містяни у Солом'янському та Святошинському районах столиці 11 березня.

Раніше у столиці містяни знайшли гранату в озері на Нивках та ще один підозрілий предмет виявили в Оболонському районі. У Подільському районі Києва від детонації гранати загинув чоловік.

У Святошинському районі Києва чоловік випадково знайшов гранати на смітнику. За кілька днів містяни також виявили вибухівку в Оболонському та Голосіївському районах столиці.

Киянин знайшов у лісосмузі рештки збитого російського безпілотника "Шахед" з неушкодженою бойовою частиною. На місці знахідки працювали слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

Що відомо про розмінування територій України

У вересні 2023 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що для повного розмінування України потрібно 37 мільярдів доларів і понад 10 тисяч саперів. У державі є тільки 3 тисячі фахівців. Партнери вже виділили 250 мільйонів доларів на розмінування.

У лютому 2024-го у ДСНС повідомляли, що в Україні потенційно замінованими залишаються 156 тисяч квадратних кілометрів.

На початку березня Мінекономіки України та компанія Palantir, яка спеціалізується на аналітиці великих даних, підписали угоду про партнерство для співпраці у гуманітарному розмінуванні територій. Зокрема документ передбачає розмінування України за допомогою технологій штучного інтелекту.

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