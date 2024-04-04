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Речник генсека ООН Дюжаррік щодо атак на завод з виробництва дронів в Татарстані: "Я не неправильно розчув запитання"
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Речник генсека ООН Дюжаррік щодо атак на завод з виробництва дронів в Татарстані: "Я не неправильно розчув запитання"

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ООН, Росія
Речник генерального секретрая ООН Стефан Дюжаррік. AP

Речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік заявив, що не розчув запитання журналіста на брифінгу, коли той його запитав про ставлення організації щодо дронової атаки на об'єкти в Республіці Татарстан (Росія).

Про це Стефан Дюжаррік сказав у коментарі виданню "Голос Америки".

"Я неправильно почув запитання. Якби запитали ще раз, я так би не відповів", — сказав посадовець стосовно нещодавнього заклику ООН припинити удари по цивільній інфраструктурі Росії в контексті атаки об'єктів в Татарстані.

2 квітня під час брифінгу Стефан Дюжаррік заявив, що ООН "виступає проти й закликає припинити всі атаки на цивільну інфраструктуру". Заява прозвучала у відповідь на запитання про удари по заводу з виробництва дронів в так званій особливій економічній зоні "Алабуга" в російському Татарстані.

Вранці, 2 квітня, дрони атакували два заводи у містах Єлабуга і Нижньокамськ (Республіка Татарстан, Росія). Зокрема у Єлабузі знаходиться так звана особлива економічна зона "Алабуга", де росіяни налагодили виробництво ударних іранських безпілотників типу "Shahed". У Нижньокамську було атаковано нафтопереробне підприємство.

Джерела у ГУР МО повідомили Суспільному, що це спецоперація українських розвідників. Там додали, що під атакою опинився завод у Єлабузі, на якому росіяни збирають іранські "шахеди", маркуючи їх під "Герань-2".

За даними джерел Суспільного, нічні вибухи на НПЗ в Татарстані – це спільна операція СБУ та ГУР. Джерело зазначило, що український далекобійний дрон влучив в установку первинної переробки нафти на НПЗ в Нижньокамську, після чого там виникла пожежа. Потужність цієї установки складала 8 млн тонн нафти, а це — 2,6% від загальної річної переробки РФ на рік. Окрім того, цей завод входить у п'ятірку найбільших НПЗ РФ.

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