Речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік заявив, що не розчув запитання журналіста на брифінгу, коли той його запитав про ставлення організації щодо дронової атаки на об'єкти в Республіці Татарстан (Росія).

Про це Стефан Дюжаррік сказав у коментарі виданню "Голос Америки".

"Я неправильно почув запитання. Якби запитали ще раз, я так би не відповів", — сказав посадовець стосовно нещодавнього заклику ООН припинити удари по цивільній інфраструктурі Росії в контексті атаки об'єктів в Татарстані.

2 квітня під час брифінгу Стефан Дюжаррік заявив, що ООН "виступає проти й закликає припинити всі атаки на цивільну інфраструктуру". Заява прозвучала у відповідь на запитання про удари по заводу з виробництва дронів в так званій особливій економічній зоні "Алабуга" в російському Татарстані.

Вранці, 2 квітня, дрони атакували два заводи у містах Єлабуга і Нижньокамськ (Республіка Татарстан, Росія). Зокрема у Єлабузі знаходиться так звана особлива економічна зона "Алабуга", де росіяни налагодили виробництво ударних іранських безпілотників типу "Shahed". У Нижньокамську було атаковано нафтопереробне підприємство.

Джерела у ГУР МО повідомили Суспільному, що це спецоперація українських розвідників. Там додали, що під атакою опинився завод у Єлабузі, на якому росіяни збирають іранські "шахеди", маркуючи їх під "Герань-2".

За даними джерел Суспільного, нічні вибухи на НПЗ в Татарстані – це спільна операція СБУ та ГУР. Джерело зазначило, що український далекобійний дрон влучив в установку первинної переробки нафти на НПЗ в Нижньокамську, після чого там виникла пожежа. Потужність цієї установки складала 8 млн тонн нафти, а це — 2,6% від загальної річної переробки РФ на рік. Окрім того, цей завод входить у п'ятірку найбільших НПЗ РФ.