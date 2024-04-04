На Оріхівському напрямку Сили оборони України відбили три атаки армії РФ в районах населених пунктів Старомайорське, Донецької області та північно-західніше Вербового, Запорізької області.

Про це сьогодні, 4 квітня, повідомили у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

"На Оріхівському напрямку протягом доби армія РФ, за підтримки авіації, здійснила три невдалі спроби атакувати позиції наших військ в районах населених пунктів Старомайорське, Донецької області та північно-західніше Вербового, Запорізької області", — йдеться в повідомленні.

Також армія РФ завдала авіаційних ударів в районі Роботиного, Запорізької області.

Окрім цього у Генштабі зазначили, що російських артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів Запорізької області, серед них Полтавка, Малинівка, Червоне та Щербаки.

Раніше Суспільне повідомляло, що протягом минулої доби, 3 квітня, російські військові завдали 320 ударів по території дев'яти населених пунктів Запорізької області. Внаслідок обстрілів загиблих та поранених немає.

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